"Firmele cu mai putin de noua angajati - microintreprinderi, care doresc sa obtina finantari europene nerambursabile pentru a construi sau extinde spatii de productie ori prestari servicii, pentru a achizitiona echipamente si tehnologii noi sunt asteptate sa aplice cu proiecte in cadrul Regio-Programul Operational Regional (Regio-POR) 2014-2020. Regiunea Vest are 10,77 milioane euro la dispozitie in cadrul apelului 2 de proiecte pentru Prioritatea de Investitii 2.1.A - Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii…