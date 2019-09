Stiri pe aceeasi tema

- Transportul aerian de pasageri a crescut in primul semestru al acestui an cu 7,7% comparativ cu perioada similara din 2018, de la 9,943 milioane pasageri la 10,709 milioane pasageri, conform datelor centralizate e Institutul National de Statistica. Cele mai mari ponderi in ceea ce priveste…

- Momentan se vorbeste de un numar de peste 12 milioane de masini vandute in SUA cu sistemul SRS airbag produs de catre compania germana ZF TRW. Ceea ce este suprinzator este si faptul ca majoritatea masinilor echipate cu aceste airbag-uri sunt in Europa, respectiv…

- Ziarul Unirea Primaria Meteș: Sistemul de iluminat public stradal al comunei, modernizat cu aparate performante. Sursele de finanțare ale proiectului, bugetul local Sistemul de iluminat public stradal al comunei Meteș a fost reabilitat prin inlocuirea aparatelor de iluminat existente cu unele performante…

- Contractul de achizitie a fost semnat vineri, 12 iulie 2019, la sediul Primariei Galati, in urma finalizarii licitatiei prin SICAP. Minibuzele sunt livrate de Anadolu Automobil Rom SRL, au o capacitate de 23 de persoane, sunt Euro6 si dotari moderne.

- De vina este compania japoneza Takata Petri care a fost singurul furnizor pentru sistemul Airbag SRS pentru masinile Honda. In total Honda a rechemat in service peste 24 de milioane de unitati care au probleme cu sistemul airbag. Masinile cu sistem airbag cu probleme…

- Plata subventiei pentru transportul public de calatori poate fi reluata de Primaria Alba Iulia dupa ce Tribunalul Alba a suspendat procesul prin care Institutia Prefectului a contestat in contencios administrativ legalitatea a doua hotarari din 2018 prin care s-a aprobat valoarea sumelor care trebuie…

- Primarul Sloboziei, Adrian Mocioniu, a declarat public ca va plati peste 2 milioane de lei anual pentru funcționarea firmei de transport public inființata anul trecut. Transportul se va face cu autobuze inchiriate, iar firma va fi subordonata Consiliului Local Slobozia. Inființarea serviciului de transport…