Stiri pe aceeasi tema

- ADR Centru a realizat studiul de prefezabilitate pentru dezvoltarea unui terminal intermodal in județul Alba, prin care au fost identificate locațiile Coșlariu și Sebeș pentru amplasarea acestui terminal. Zona Alba-Iulia – Sebeș, aflata in proximitatea nodului rutier A1-A10, cu conexiuni directe catre…

- Dupa evenimentul organizat recent de ADR Centru pentru dezbaterea concluziilor Studiului de prefezabilitate privind amplasarea unui terminal intermodal in judetul Alba, in cadrul unei noi reuniuni de lucru au fost preluat rezultatele chestionarului realizat de Agentie si s-au stabilit pasii necesari…

- Clubul francofon de Afaceri din Sibiu in partenariat cu Camerele de Comerț din Franța, Belgia și Elveția din Romania (CCIFER, BEROCC, CCER), precum și Clubul Francofon de Afaceri din Cluj-Napoca și Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu organizeaza a 4-a ediție a evenimentului “Les Rencontres Francophones…

- In plina exercitare cu succes a Presedintiei romane a Consiliului UE si la putin timp dupa Summit-ul de la Sibiu, Romania revine in prim-planul international gratie vizitei Papei Francisc, in perioada 31 mai – 2 iunie. Calatoria apostolica este cu atat mai incarcata de semnificatii cu cat vizeaza…

- Prezent la Cluj-Napoca, premierul Ungariei, Viktor Orban a declarat ca relatiile tarii sale cu Slovacia si cu Serbia sunt excelente, lucru pe care nu poate sa-l spuna inca si despre relatiile cu Romania. "Pot sa spun ca nici cei mai varstnici nu-si mai aduc aminte cand a mai fost atat de buna relatia…

- In acest weekend peste 40 de arhitecți, designeri de interior, producatori de mobila și accesorii, precum și distribuitori din 7 orașe ale țarii se intalnesc in cadrul primei ediții Expo Design Vest – cea mai mare expoziție de design interior din vestul țarii, desfașurata la centrul expozițional Expo…

- Meteorologii au emis avertizari cod galben pentru mai multe județe din Transilvania, unde joi dupa-amiaza sunt așteptate intensificari ale vantului, descarcari electrice și grindina.Citește și: Calin Popescu Tariceanu vrea dezbateri in Romania pentru legalizarea canabisului și a etnobotanicelor…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban va face saptamâna viitoare un mic turneu în Transilvania, vizitând Cluj Napoca, Sibiu dar și Ținutul Secuiesc, anunța cotidianul de limba maghiara Kronika.