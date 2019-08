Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenorii care vor sa inființeze afaceri noi in domeniul industriilor creative in municipiul Fagaraș vor avea la dispoziție un incubator de afaceri ce le va oferi spațiu fizic, pentru consultanța juridica și de afaceri, facilitandu-le inființarea firmelor și sprijinind noile afaceri pana la „absolvire“.…

- O veche centrala termica dezafectata din Targul Secuiesc se va transforma intr-un incubator de afaceri nou si modern. Este cel de-al doilea incubator de afaceri ce se va construi in Regiunea Centru cu finantare prin Programul Operational Regional in perioada 2014-2020. Contractul de finantare a fost…

- Potrivit Jandarmeriei Brasov, in ajutorul jandarmilor montani si salvamontistilor s-a alaturat si un elicopter SMURD de la Targu Mures care a survolat zona muntoasa. Elicopterul i-a reperat pe cei patru in Valea Berevoi, dupa care a luat doi dintre ei si i-a dus in satul Breaza, repetand operatiunea…

- ”Asistam la accentuarea dezechilibrului extern pe fondul absorbției interne dincolo de potențialul economiei. Cererea excedentara de consum a continuat sa erodeze contul curent. Vedem o creștere economica robusta, în atenuare fata de maximul postcriza înregistrat în anul 2017,…

- Coliziunea dintre trenul Regio 4541, care circula pe relatia Deda - Targu Mures, si un autoturism inmatriculat in judetul Galati, soldata cu un mort si trei raniti grav, ar fi avut drept cauza neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferata de catre conducatorul auto, a anuntat Inspectoratul de Politie…

- Peste 100 de persoane vor alerga la primul semimaraton urban din Suceava: OSF Start Bucovina. Banii colectați din vanzarea biletelor vor fi folosiți pentru susținerea proiectelor sociale pentru comunitate. Termenul de inscriere in cursa a fost prelungit pana la data de 28 iunie 2018. Inscrierile se…

- Curtea Suprema a respins ca nefondat recursul Asociatiei Maghiare pentru Pregatirea Medicala si Farmaceutica din Romania (AMPMFR) impotriva hotararii Curtii de Apel Bucuresti, care a mentinut decizia Consiliului National de Combatere a Discriminarii, potrivit careia desfasurarea stagiilor clinice doar…

