- Familia regalE britanicE nu tarverseazE tocmai cea mai bunE perioadE, cEci au existat numeroase specula:ii potrivit cErora Kate Middleton "i Meghan Markle nu s-ar in:elege atat de bine pe cat se pare. Acum, insE, presa interna:ionalE pune accentul pe un alt scandal intre membri familiei regale.

- S-a aflat ce obiecte indispensabile are Kate Middleton, soția prințului William al Marii Britanii, in poșeta. In general, in geanta unei femei este un adevarat haos, insa nu este deloc cazul lui Kate Middleton. Deși poarta, in general, poșete foarte mici, partenera de viața a prințului William al…

- Prințul Louis este cel mai mic copil al ducilor de Cambridge, printul William si Kate Middleton. Micutul, care este al cincilea în linia de succesiune la tronul britanic, s-a nascut pe 23 aprilie 2018.

Prințul Louis este cel mai mic copil al ducilor de Cambridge, printul William si Kate Middleton. Micutul, care este al cincilea in linia de succesiune la tronul britanic, s-a nascut pe 23 aprilie 2018. Ultimele fotografii cu prințul Louis au cucerit Casa Regala a Angliei. Toata lumea a așteptat nerabdatoare…

- Casa Regala este in stare de șoc dupa ce o tanara aristocrata din familia marchizului de Queensberry, a murit in urma unei supradoze. Este vorba despre Lady Beth Douglas, care are doar 18 ani, fiind fiica cea mica a lui David Douglas, al 12-lea Marchiz de Queensberry. Tanara a decedat dupa ce a luat…

- Ducesa Catherine de Cambridge, soția prințului William al Marii Britanii, a fost desemnata cea mai influenta figura regala din moda, contribuind la popularizarea in SUA a brandurilor britanice pe care le alege, potrivit rezultatelor unui sondaj realizat recent, informeaza contactmusic.com. Ducesa…

