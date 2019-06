Adopție Sorina. Protest sâmbătă seară pentru fetița din Baia de Aramă: "Cerem anularea adopției" Oamenii care s-au adunat in fața casei Sorinei au afișe cu mesaje precum „Cerem anularea adopției”, „Nu distrugeți fericirea unui copil” sau „Nu o desparțiți de surioara ei, Andreea”. Mai mulți participanți la protest spun ca adopția nu a fost facuta corect și ca ceva este dubios, pentru ca „orfelinatele sunt pline de copii, dar familia de romani din America a vrut tocmai o fata care era crescuta bine, cu dragoste”. Nașa fetiței a spus ca familia vrea sa o vada pe Sorina nu in poze, „unde rade forțat” ci inntr-o filmare, chiar daca Sorina nu ii poate vedea. „Zambetul din… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Nu doar parinții Sorinei sunt afectați de felul in care micuța a fost smulsa de langa ei. Andreea, sora fetei, ii simte lipsa acesteia, iar totul este dezvaluit intr-o filmare tulburatoare in care fata povestește prin ce a trecut.

- O țara intreaga a fost șocata de cazul Sorinei, fetița de opt ani care a fost luasa pe sus, din casa parinteasca, la Baia de Arama. Sute de oameni revoltați au ieșit in strada, in miez de noapte, pentru a-și striga furia, dar și pentru a cere ca ceva sa se schimbe in cazul micuței.

