"Vom propune șefului Poliției Romane proceduri de intervenție a polițiștilor pentru ca - acolo unde intervine poliția - apararea copiilor și drepturile lor sa fie garantate.

Totodata solicitam imperativ Secției speciale de investigare a magistraților cercetarea sub toate aspectele a modului in care s-a hotarat adoptia - judecator, procuror, orice alta persoana din domeniul justiției implicata in acest caz - precum și a modului de punere in aplicare a hotararii și informarea in regim de urgenta a cetațenilor Romaniei, cu rezultatele cercetarii", a spus Christian Ciocan, purtator de cuvant…