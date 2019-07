Adopție Sorina. Mircea Diaconu: Vă dați seama unde suntem? Este demență! ”La opt ani, nu mai e copil, discuți ca și cu un om mare, are dreptul la opinie. Din fericire pentru ea, acest copil s-a opus acțiunii statului. Putea sa nu se opuna sau sa rabde sau sa inghita, așa cum inghit atația copii. Va spun un lucru, poate l-am mai zis undeva, dar nu știu unde, pentru ca sunt bulversat rau de subiectul acesta: A fost ziua unui prieten bun și soția lui mi-a spus: uite, vezi fetița de acolo- cam opt ani avea și statea in brațele unor oameni de la masa - este copil adoptat, are o prietena, care sta pe strada cu ea și fac urmatorul lucru și una și alta: merg pe… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

