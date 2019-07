Adopție Sorina. Familia Șărămăt: Fetița nu va trăi Familia Șaramat a subliniat ca Sorina știa de mica faptul ca nu este fiica biologica: ”Fetița știa de cand era mica, am incercat sa ii explic. I-am zis ca sunt mama care a adoptat-o. Știe absolut totul fetița”. Ei afirma ca Sorina nu a dorit niciodata sa plece din casa lor, tot ce-și dorea era sa traiasca alaturi de familia in care a crescut. Totodata, pentru wowbiz.ro, familia Șaramat a spus ca ar renunța la lupta pentru Sorina daca fetița le-ar spune sa nu o mai caute: ”De ce nu o dau pe post (cei din familia adoptatoare, n.r.), sa spuna fetița `Sa nu ma mai cautați!`. Atunci vom… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

