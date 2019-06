Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, duminica seara, ca luni va primi raportul complet de la Ministerul Muncii referitor la Sorina, fetița de 8 ani din Baia de Arama ridicata cu forța de un procuror ca sa fie dusa la familia adoptiva, precizând ca toți cei care au greșit vor plati, potrivit Mediafax.…

- Dupa ce a aflat ca procurorul general, Bogdan Licu, a facut toate demersurile pentru ca Sorina sa nu paraseasca Romania pana la rezolvarea problemei, tatal adoptiv al fetiței amenința ca acest caz se va termina la CEDO.„Este greu sa spun ce se va intampla, dar cred ca toata treaba asta se…

- "As vrea sa fac cateva referiri la cazul de adoptie care ne preocupa in aceste zile. Am primit de la Ministerul Muncii si Ministerul Afacerilor Interne rapoarte referitoare la modul in care s-a actionat, dar si la masurile luate pentru a asigura copilului sprijinul de care are nevoie. Reprezentantii…

- Tribunalul Mehedinti trimite cazul la Judecatoria din Drobeta Turnul Severin, care trebuie sa decida daca fetita poate fi scoasa sau nu din tara, informeaza Antena 3. Judecatorul a considerat ca cererea a fost indreptata gresit spre Tribunalul Mehedinti. S-a invocat lipsa de competența, asadar…

- Duminica seara, Viorica Dancila a fost prezenta in emisiunea ”Subiectiv” de la Antena 3, moderata de Razvan Dumitrescu. Premierul a facut declarații atat despre cazul Sorinei, fetița de 8 ani adoptata din Baia de Arama, cat și despre viitorul PSD. Premierul a invocat drama fetiței pentru a…

- „Am ținut legatura cu ministrul Afacerilor Interne și ministrul Muncii. Masurile trebuie sa fie foarte dure pentru ca e inadmisibil sa te porți așa cu un copil. Dincolo de modul in care fiecare a reacționat in acest caz, trebuie sa nu uitam ca e vorba de un copil care a stat intr-o familie opt ani…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a cerut o ancheta in cazul procurorului de caz, care a bruscat ieri o fetita de 8 ani in localitatea Baia de Arama, județul Mehedinti. Scopul acțiunii a fost acela de a o lua din casa asistentului maternal si a o da spre adoptie unei familii de romani din SUA, dar…