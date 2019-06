Adopție Sorina. Andronescu acuză părinții adoptivi. Ce ar fi făcut chiar în școală Ecaterina Andronescu a intervenit la Romania TV, prin telefon, și a declarat ca are informații ca parinții adoptivi ai Sorinei au incercat sa o ia pe fetița de opt ani de la școala, in penultima saptamana. ”Este nepermis, au intrat in școala, au intrat in clasa, fetița s-a speriat, a intrat sub banca, asemenea lucruri n-au ce cauta intr-o societate normala și fireasca” a spus ministrul Educației, care a precizat ca și ceilalți colegi ai fetiței s-au speriat. ”Rezultatul a fost ca fetița nu a mai venit la școala, speriata de ceea ce se putea intampla. Masurile nu sunt simple… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

