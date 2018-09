Stiri pe aceeasi tema

- Peste 20 de politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, alaturi de adjunctul sefului inspectoratului, comisar sef de politie Sugar Ion Marius au participat astazi la actiunile de ecologizare organizate sub egida Let’s do it, Romania! Politistii au adus si ...

- Direcția de Asistența Sociala a municipiului Aiud anunța parinții/reprezentanții legali ai copiilor inscriși la gradinița, a caror venit pe membru de familie este de pana la 284 lei, ca pot beneficia de tichete sociale pentru gradinița. Cuantumul tichetelor este de 50 lei/luna, acestea acordandu-se…

- Doi deputati PNL au depus o propunere legislativa pentru majorarea alocatiilor pentru copii in sensul in care de la 1 ianuarie 2019 copiii cu varsta de pana in doi ani vor primi o alocatie lunara de 300 de lei, in timp ce alocatia copiilor cu varsta de 2-18 ani va fi de 150 lei pe luna. "Cuantumul…

- Serviciul Roman de Informații a colaborat cu Banca Naționala a Romaniei cu ajutorul a patru protocoale clasificate. Toate sunt secrete de serviciu, astfel incat conținutul acestora nu poate fi divulgat. BNR a comunicat insa temeiurile legale in baza carora face schimb de informații cu SRI. Unul dintre…

- "Mentionam ca protocoalele incheiate intre Banca Nationala a Romaniei si Serviciul Roman de Informatii se afla sub incidenta Legii 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, a Hotararii de Guvern nr. 585/2002 privind aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate…

- Mașina de pompe funebre care a „pierdut” un sicriu pe Bulevardul Aurel Vlaicu din Constanța aparține parohiei Sfântul Haralambie din oraș. Mașina nu este omologata la RAR pentru astfel de servicii, dar preotul susține ca nici nu este nevoie. Preotul Ciprian Stanca, parohul bisericii…

- Legea muntelui intra in vigoare, dupa ce președintele Klaus Iohannis a promulgat proiectul de lege. Statul aloca de la bugetul de stat un miliard de euro pe o perioada de 10 ani, pentru dezvoltarea zonei montane din Romania și acorda compensatii banesti, proprietarilor de terenuri din zona montana,…

- Se deschid noi orizonturi pentru asigurarile din Romania, fie ca esti un grup de oameni interesati, fie ca esti o asociatie de companii de transport, fie esti un grup de firme dintr-o verticala economica. Prin aparitia Legii privind societatile mutuale de asigurari, aprobata de Guvern, persoanele…