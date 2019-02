ADOPTAT de Senat: Cursuri OBLIGATORII pentru proaspeții părinți Proaspetele mamici ar putea face un instructaj inainte de a pleca din spital cu bebelusul. Cursul va fi urmat obligatoriu si de tati, iar externarea nou-nascutului se va face abia dupa ce parintii si medicii semneaza ca au fost instruiti in legatura cu ingrijirea bebelusului, in primele luni de viata. Asta prevede un proiect de lege adoptat tacit de... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Vrei sa faci un copil? Atunci trebuie sa stii ca statul te obliga sa faci cursuri pentru ingrijirea nou-nascutului. Ei bine, potrivit unui proiect de lege adoptat de senatori, parintii trebuie sa urmeze cursuri inainte sa plece cu copilul din spital, dupa nastere.

