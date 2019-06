Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul de 17 ani, acuzat de violarea si uciderea Esterei, fetita de 5 ani din Baia Mare, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, joi, de Tribunalul Maramures, acesta recunoscand ca este vinovat de comiterea faptelor.

- Tanarul de 17 ani, acuzat de violarea și uciderea Esterei, fetița de 5 ani din Baia Mare, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, joi, de Tribunalul Maramureș, acesta recunoscand ca este vinovat de comiterea faptelorJudecatorii au dispus, la propunerea Parchetului de pe langa Tribunalul…

- E oficial! Tanarul de 17 ani reținut ieri in cazul crimei fetitei in varsta de 5 ani, a fost arestat pentru 30 de zile. Vezi cum a acționat el Prin incheierea penala nr. 37/DL/27.06.2019, pronuntata in dosarul nr. 1179/100/2018 al Tribunalului Maramures, s-a dispus, la propunerea Parchetului de pe langa…

- Presupusul criminal al Esterei, fetița de cinci ani batjocorita și omorata in Baia Mare, a fost prins. Polițiștii au reținut miercuri un tanar de 17 ani care locuia in același bloc cu familia victimei. Cautarile suspectului au durat mai bine de un an. Individul are 17 ani , locuiește in zona Combinatului…

- Magistratii Tribunalului Timis au emis, vineri, mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile pe numele barbatului care a impuscat mortal duminica un politist aflat in misiune, pe raza localitatii Izvin, la propunerea procurorilor Parchetului de pe langa aceasta instanta, care l au audiat pe inculpat,…

- Un barbat din Sibiu, in varsta de 56 de ani, a fost arestat preventiv, fiind cercetat pentru trafic de influenta, dupa ce a luat ilegal mai multor persoane suma de 30.000 de euro, promitand sa faciliteze atribuirea de locuinte sociale, dobandirea de fonduri publice, incheierea de contracte cu administratia…

- Un indian in varsta de 28 de ani a fost prins la o benzinarie din orașul Roseto, provincia Teramo, cand umplea o canistra cu benzina. El amenințase ca o va incendia pe soția lui romanca, in varsta de 25 de ani. O ruda a femeii a anunțat poliția despre intențiile indianului. Polițiștii s-au dus la benzinaria…