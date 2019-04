Stiri pe aceeasi tema

- Elevul din Vaslui care și-a injunghiat trei colegi a declarat judecatorilor ca amenințat cu bataia de victimele sale, și din acest motiv a luat cuțitul cu el la școala. Tanarul de 17 ani ani a primit joi mandat de arestare pentru 30 de zile de la magistrații Tribunalului Vaslui. Victimele sale sunt…

- Un adolescent in varsta de 17 ani, elev la un liceu din municipiul Vaslui, care fusese retinut dupa ce in seara de miercuri a injunghiat, in plina strada, trei elevi, a fost arestat preventiv, joi, fiind acuzat de tentativa la omor calificat. Adolescentul a declarat in fata magistratilor…

- UPDATE ora 10:45 – Adolescentul in varsta de 17 ani, elev la un liceu din municipiul Vaslui, care aseara si-a injunghiat, in plina strada, trei colegi, a fost retinut pentru 24 de ore, pentru comiterea infractiunii de tentativa de omor calificat. El urmeaza ca astazi sa fie prezentat la Tribunalul Vaslui…

- Un adolescent in varsta de 17 ani, elev la un liceu din municipiul Vaslui, a fost retinut, dupa ce in seara de miercuri si-a injunghiat, in plina strada, trei colegi. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, agresorul a avut un conflict cu victimele, pe fondul unor…

- Un barbat de 47 de ani a fost retinut, joi seara, pentru tentativa de omor si urmeaza a fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva dupa ce, pe fondul consumului de alcool, acesta si-a injunghiat nepotul, potrivit procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea, scrie Agerpres.…

- Polițiștii au pornit investigațiile dupa ce un al treilea adolescent a fost injunghiat mortal, in timpul nopții, in Birmingham. Adolescentul, despre care se crede ca ar fi avut 17 ani, a fost ucis in...