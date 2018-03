Stiri pe aceeasi tema

- Brad Pitt este inca tulburat dupa divorțul de Angelina Jolie. Actorul de 54 de ani cauta consolare in brațele unei alte actrițe de la Hollywood care sa-l ajute sa-și rezolve problemele emoționale. Este vorba despre Demi Moore, cu ajutorul careia se „vindeca” prin yoga, potrivit revistei National Enquirer.…

- O adolescenta de 14 ani din satul Saiț, raionul Caușeni, a decedat in urma unei raceli acute. La chemarea medicilor i-a fost acordat primul ajutor medical, dar pacienta avea o stare grava, iar dupa cateva ore a decedat.

- Oficialii de la Bruxelles ofera gratuit bilete de tren pentru 30 de mii de tineri din toata Europa! Acum se pun la punct ultimele detalii, astfel incat programul sa intre in vigoare inca din aceasta vara!

- Vrei sa ai un zambet de Hollywood, dar nu vrei sa folosesti fatete sau orice alta metoda stomatologica? Pentru a avea dintii albi iti spunem mai jos cinci trucuri pe care le poti face acasa, cu ingrediente din bucatarie.

- O copila de 13 ani, din Botosani, se zbate intre viata si moarte dupa ce a cazut din mansarda blocului in care locuia. Adolescenta are multiple leziuni si a fost transferata de urgenta la Iasi. Politistii au deschis o ancheta in acest caz.

- Fiica Andreei Berecleanu și iubitul ei, intr-o imagine de colecție. Eva a postat pe contul de socializare, o fotografie in care apare alaturi de cel care i-a furat inima. Eva are 16 ani și seamana perfect cu mama ei. De ceva timp, traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de un tanar care a cucerit-o…

- Actorul american Mark Hamill, interpretul personajului Luke Skywalker din franciza cinematografica "Star Wars", va inmana un trofeu la gala premiilor Oscar de pe 4 martie, cu cateva zile inainte de a primi o stea pe Walk of Fame din Hollywood, informeaza AFP. Academia de film americana…

- Adolescenta a adresat o rugaminte sfașietoare catre instanța, dorindu-și sa fie lasata sa moara dupa ce boala misterioasa de care sufera o face sa spuna ca nu mai poate suporta sa traiasca in propriul trup. Sanatatea Paulei Diaz s-a deteriorat brusc, iar acum, la doar 19 de ani, fata este imobilizata…

- Actori și scenariști premiați cu Oscar, acționari la celebre case de producție de la Hollywood, revoluționari, inventatori, reputați oameni de știința... Ce au comun? Sunt personalitați cu origini basarabene și cu realizari la nivel mondial, dar care sunt aproape necunoscuți in Republica Moldova. Bunaoara,…

- FOTO | Detalii despre nunta Printului Harry cu Meghan Markle. Ce vor face cei doi imediat dupa ceremonie. Cum arata sala de receptie Printul Harry al Marii Britanii si logodnica sa, Meghan Markle, vor parcurge in caleasca orasul Windsor dupa ceremonia de casatorie, care va avea loc pe 19 mai, de la…

- Minora, din județul Maramureș, se afla in traversarea strazii pe trecerea de pietoni marcata și semnalizata corespunzator, cand a fost lovita de un autovehicul condus de un tanar din județul Timiș. Șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest de catre polițiștii rutieri sosiți la fața locului, rezultatul…

- Jill Messick, producatoare de la Hollywood printre ale carei realizari se numara filmele ''Frida'' si ''Baby Mama'', s-a sinucis, conform unei declaratii publicata de familia sa, informeaza Press Association.

- Actrita americana Melanie Griffith, vedeta de la Hollywood si fosta sotie a lui Antonio Banderas, va purta la 8 februarie, la celebrul Bal al Operei din Viena, o rochie semnata de regretatul designer franco-tunisian Azzedine Alaia, care a murit in noiembrie anul trecut la Paris, relateaza EFE. Actrita…

- Timp de 11 ani, Angelina Jolie si Brad Pitt au fost cuplul perfect si invidiat de toata lumbea buna de la Hollywood. In 2016, insa, Brangelina s-a destramat brusc si au ramas multe semne de intrebare cu privire la motivul divortului. Pentru ca Jolie este foarte discreta cu viata privata, lumea a putut…

- In orasul Balcesti din judetul Valcea, o adolescenta de 15 ani a depus o plangere la Politie prin care il acuza pe iubitul mamei sale de viol. Fapta s-ar fi petrecut in timp ce mama tinerei era la serviciu.

- TRIST…Vasluiul este in topul judetelor in ceea ce priveste numarul mare de apeluri efectuate la Telefonul Copilului de preadolescenti si adolescenti care au reclamat diferite forme de abuz, potrivit unei statistici care a fost realizata pentru 2017. Anul trecut a fost primul an in care cazuistica inregistrata…

- Sunt putini oameni care sunt obsedati de anumite vedete de la Hollywood, mai ales de Brad Pitt. Actorul de 53 de ani a fost admirat de oamenii din toata lumea pentru aspectul sau fizic extraordinar.

- Coperta pregatita de revista americana Vanity Fair pentru editia anuala dedicata Hollywood-ului a starnit zambete si glume pe retelele de socializare. Motivul este neatentia editorilor de imagine care au lasat cam multe maini si picioare in cadru.

- Cercetatorii greci au reconstituit din silicon infatisarea unei adolescente care a trait acum 9.000 de ani, in perioada mezolitica, informeaza marti Reuters. Pe baza analizei oaselor si dintilor, adolescenta, botezata Dawn, se crede ca ar fi avut intre 15 si 18 ani. Maxilarul proeminent…

- Adolescenta incepe la varsta de zece ani si se termina la 24 de ani, este concluzia unui studiu publicat la 17 ianuarie in revista The Lancet si preluat de site-ul mashable.france24. Pe de o parte, durata studiilor s-a marit, iar pe de alta parte, momentul casatoriei si cel al nasterii…

- Ellen Pompeo, vedeta serialului „Grey's Anatomy“, va primi 20 de milioane de dolari pe an pentru a aparea in urmatoarele doua sezoane ale productiei. Actrita a subliniat ca egalitatea salariala intre barbati si femei constituie o miza a schimbarii la Hollywood.

- Actrița de 48 de ani a fost invitata, duminica, sa vorbeasca, in cadrul unui eveniment in Los Angeles, despre viitorul ei film. Catherine a profitat de ocazie și a marturisit prin ce transformari fizice a trecut prin acest nou rol, dar și ca n-a fost deloc un personaj cu care sa rezoneze ori pe care…

- Clipe de panica in largul statului american Florida, unde o barca a fost cuprinsa de flacari. La bord se aflau aproximativ 50 de persoane, care au sarit in apa pentru a-și salva viața, relateaza NBC News. Ambarcațiunea a fost cuprinsa de flacari din cauza unor probleme la motor. Capitanul a vazut ca…

- Polițiștii din Braila sunt in alerta dupa ce o fata de 13 ani a plecat de acasa in cursul zilei de duminica și nimeni nu mai știe nimic de ea. Adolescenta a plecat de acasa, din comuna braileana Zavoaia. Copila și-a facut bagajele și, fara sa spuna ce are de gand sa faca sau sa lase vreun bilet, a…

- In aceasta dimineața, copila de 14 ani care a fost lovita in ajunul de Boboteaza de un adolescent baut, a decedat. Adolescenta era in stare foarte grava, ventilata mecanic și intubata, medicii fiind rezervați cu privire la șansele sale de supraviețuire.

- Cei doi adolescenți acuzau dureri de cap, varsaturi, dureri abdominale, susțin medicii, citați de Ziarul de Iași. Aduși la spital de catre parinți, tinerii euforici nu au recunoscut ca ar fi consumat bauturi alcoolice. „Adolescentii aveau semne clinice de intoxicatie cu alcool etilic, medicii…

- Fostul prezentator de televiziune Robert Turcescu are o fiica adolescenta, care este de o frumusețe rapitoare. Robert Turcescu este casatorit, in prezent, cu Oana , care lucreaza in domeniul designului vestimentar. Fostul prezentator de televiziune a mai fost insurat o data, cu Corina, cea care i-a…

- Anul trecut, in luna septembrie, declara in timpul unui interviu din cadrul Festivalul de Film de la Toronto ca e ceva ce nu va mai face niciodata de acum incolo in ceea ce-i privește activitatea cinematografica. Atunci actorul, un colos la Hollywood, marturisea ca nu mai are de gand sa joace in vreun…

- "Povestea slujitoarei/ The Handmaid's Tale" a primit Globul de Aur pentru cel mai bun serial-drama, la cea de-a 75-a editie a galei, organizata duminica seara, la Los Angeles, de Asociatia presei straine de la Hollywood.

- Noaptea trecutAƒ, o adolescentAƒ de 16 ani a murit, dupAƒ ce a fost lovitAƒ cu o camionetAƒ de un tA¢nAƒr de aceeaE™i vA¢rstAƒ, care bAƒuse A®nainte de a se urca la volanul maE™inii furate. Ironia sorE›ii, aceasta atunci se A®ntorcea de la bisericAƒ, alAƒturi de o prietenAƒ, care a fost E™i ea lovitAƒ.

- In urma mai multor zvonuri aparute, Apple ar putea lansa un serviciu de subscripție video in anul 2018, astfel va contracara influența Netflix, potrivit playtech.ro. Analiștii de la Citi considera ca producatorii iPhone-ului ar putea cumpara compania de streaming in loc sa-i creeze un rival. …

- Peggy Cummins, actrița irlandeza celebra pentru rolul ei din filmul noir american Gun Crazy, s-a stins din viața pe 29 decembrie 2017, la varsta de 92 de ani, in urma unui accident vascular cerebral.

- Sarbatori de cosmar pentru o tanara soferita din Buzau: ea a provocat vineri un accident cumplit in urma caruia tocmai mama ei, in varsta de 59 de ani, a murit. Alte trei femei, intre care o adolescenta de 17 ani, au fost ranite. Accidentul s-a produs vineri dimineata pe DN 2 B, pe Soseaua Spatarului…

- O familie din Timis e in pragul disperarii, dupa ce Emanuela, o copila de 16 ani a plecat de acasa si nu s-a mai intors. Adolescenta parca a intrat in pamant de aproape 24 de ore, iar aseara, cand au vazut ca nu se intoarce, parintii au alertat politia.