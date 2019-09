Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus trimiterea in judecata a doi minori, cu varste de 17 ani, unul in stare de arest preventiv pentru comiterea infractiunii de omor, iar al doilea in stare de libertate, pentru comiterea infractiunii de port fara drept de obiecte periculoase.…

- Inspectia Judiciara a exercitat actiunea disciplinara fata de Man Ciprian si Ardelean Cristian, procurori la Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor, pentru manifestari ce aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei, savarsite in exercitarea atributiilor de serviciu,…

- Doi adolescenti de 16, respectiv 17 ani, din municipiul Satu Mare care, toamna trecuta, au vandalizat 51 de morminte din cimitirul romano-catolic situat in centrul municipiului au fost trimisi in judecata pentru profanare de morminte.