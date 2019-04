Stiri pe aceeasi tema

- O eleva de 15 ani a fost spulberata pe o trecere de pietoni, in aceasta dimineata, in localitatea Prundu Bargaului din judetul Bistrita-Nasaud. Accidentul a fost surprins de camerele de...

- O adolescenta in varsta de 15 ani a fost spulberata de un microbuz pe o trecere de pietoni din localitatea Prundu Bargaului, Bistrița-Nasaud. Accidentul a avut loc vineri dimineața. Adolescenta a fost preluata de un echipaj de urgența și a fost transportata la spital, conștienta, scrie Mediafax. Soferul,…

- Elevul-cutitar care si-a injunghiat trei colegi de scoala in plina strada, la Vaslui, a fost retinut pentru 24 de ore.Tanarul de 17 ani a fost acuzat de tentativa de omor si risca pana la 18 ani inchisoare!

- O tanara de 19 ani, din Cluj-Napoca, a fost spulberata pe trecerea de pietoni de la Metro. Barbatul de 34 de ani, din Baia Mare, care conducea autoturismul, este cercetat penal pentru vatamare corporala din culpa și a ramas pieton. Accidentul rutier s-a produs in jurul orei 14:00. Potrivit oamenilor…

- O adolescenta a fost lovita de o masina condusa de o femeie, in seara zilei de duminica, pe o trecere de pietoni din Sighetu Marmatiei. La fata locului s-au deplasat echipaje de prim ajutor, iar fata, in jur de 14 ani, a fost transportata pentru investigatii suplimentare. Se pare ca iluminatul public…

- O suceveanca și-a pierdut viața dupa ce a fost lovita de un camion in timp ce traversa str. Gheorghe Doja din Suceava. Accidentul a avut loc in aceasta dupa amiaza, in apropierea unui magazin Profi, aflat in apropierea intersecției cu str. Jean Bart . Femeia, in varsta de 69 de ani, a fost acroșata…