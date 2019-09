Stiri pe aceeasi tema

- In seara de 12 septembrie, Politia Capitalei a fost anuntata de Asociatia Telefonul Copilului ca la acel moment se aflau in legatura telefonica cu o minora, care le-a spus ca vrea sa moara, ca are motive sa recurga la un gest care sa conduca la acest final. Psihologul care a interactionat cu fata a…

- Cei trei tineri din Mehedinți acuzați ca au violat o adolescenta de 19 ani au primit, miercuri seara, mandate de arestare preventiva pentru 30 de zile. Cei trei tineri din comuna Balacița, județul Mehedinți, acuzați ca au violat o adolescenta, au fost arestați preventiv, miercuri seara.…

- Politia s-a confruntat sambata cu manifestantii prodemocratie care au ridicat o baricada in estul orasului Hong Kong, marcand finalul unei relative acalmii de zece zile in fosta colonie britanica, scrie AFP.

- O adolescenta de 16 ani și-a batut joc de statul roman. In cursul zilei de vineri, tanara a sunat de 13 ori la numarul de urgența 112 și a declarat ca este rapita. Zeci polițiști din București, locuitori și voluntari s-au mobilizat sa o gaseasca pe fata. Dupa ore bune, polițiștii au gasit-o vineri noaptea,…

- Peste 40 de politisti si jandarmi au cautat ieri o adolescenta care a anutat la 112 ca a fost rapita si este sechestrata. A fost desfasurata o ampla actiune de cautare a tinerei, imediat dupa ora 18,00, ora la care adolescenta a apelat prima oara 112. Fata a susținut ca a fost luata cu forța The post…

- Accidentul ce a avut loc sambata, 17 august, la Rapa Rosie, langa Sebes este relatat de una dintre persoanele care au sunat la 112. ISU Alba a anuntat sambata ca un parapantist a fost ranit dupa ce a cazut intr-o rapa adanca de zece metri, intr-o zona greu accesibila de la Rapa Rosie. Barbatul a [...]

- La data de 6 august a.c, polițiști din cadrul Politiei Municipiului Motru au fost sesizati de o femeie, de 40 de ani, din localitate, despre faptul ca in vecinatatea apartamentului unde locuiește, ar avea loc un conflict in familie. Din primele cercetari efectuate de polițiști la fata locului…

- Imagini bomba care pot da peste cap intreaga ancheta. Imagini cu Gheorghe Dinca, din ziua in care Alexandra a sunat la 112, imagini pe care nici Politia nu le-a vazut! Probe care nu au mai aparut nicaieri, cu cel acuzat ca le-a omorat pe Alexandra si pe Luiza. In exclusivitate, la "Acces Direct" apare…