- Surse din randul anchetatorilor spun ca Alexandra Maceseanu, adolescenta de 15 ani data disparuta miercuri, 24 iulie, ar fi reusit sa sune joi-seara la 112, dand indicii despre locul in care se afla, respectiv in casa unui barbat in varsta de 65 ani din Caracal, fost mecanic. Barbatul locuieste singur,…

- Noi informatii apar in cazul fetei disparute dintr-o comuna din judetul Olt, dupa ce politistii au descins vineri, 26 iulie, la o adresa din Caracal, unde ar fi gasit hainele victimei si mai multe oase calcinate.

- Alexandra Macesanu si Mihaela Luiza Melencu au fost vazute ultima data in timp ce erau luate la ocazie. Ambele fete, de varste apropiate, se intorceau de la Caracal catre localitatile de domiciliu atunci cand s-au urcat in masini, la ocazie, si nu au mai fost vazute vreodata. In gospodaria unui barbat…

- Polițiștii au descoperit, vineri, cadavrele a doua fete in urma unei percheziții realizate in curtea unui barbat din Caracal. Anchetatorii fac verificari pentru a stabili daca exista o legatura cu adolescentele disparute in condiții asemanatoare, la diferența de trei luni. Trei percheziții au loc astazi…

- Politistii efectueaza perchezitii in Caracal, in cadrul unei anchete legate de disparitia unei adolescente de 15 ani, dintr-o comuna de langa Caracal. Pe Facebook a aparut o fotografie insotita de un mesaj terifiant.

- Alexandra Macesanu are 15 ani și este disparuta de aproximativ 24 de ore. Eleva liceului din Caracal a fost vazuta ieri dimineața, dupa ce s-a urcat intr-o mașina la ocazie. Familia este disperata și au dat alert ape conturile de socializare, mesajul fiind distribuit de foarte mulți oameni. „Maceșanu…

