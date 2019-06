Stiri pe aceeasi tema

- Noa Pothoven, adolescenta din Olanda, care a ajuns in atenția presei din intreaga lume dupa ce s-a spus ca a primit dreptul de a fi eutansiata, a murit de fapt din alte cauze. Noa Pothoven, tanara in varsta de 17 ani, a dezvaluit lumii intregi drama sa in paginile unei carți autobiografice, „Sa caștigi…

- Noa Pothoven, adolescenta din Olanda despre care presa internaționala a scris ca a fost eutanasiata legal, a murit dupa ce ar fi refuzat sa mai manance. The Guardian scrie ca nu exista dovezi care sa ateste ca s-a apelat la o procedura de sinucidere asistata in cazul fetei care suferea de o forma severa…

- Un caz extrem de trist a avut loc recent in Olanda! O tanara de 17 ani, care sufererea de despresie, a fost eutanasiata, iar acceptul acestei proceduri a provocat multa indignare in spațiul public. Noa Pothoven nu și-a mai dorit sa traiasca din cauza durerilor provocate de trecut,…

- Noa Pothoven, o adolescenta de 17 ani din Haga, a obținut dreptul de a fi eutanasiata. Fata suferea de depresie severa deoarece in copilarie fusese molestata și violata. Inainte de a fi supusa procedurii de sinucidere asistata, tanara a scris pe Instagram un mesaj cutremurator: „In acest caz iubirea…

- Orașul olandez Utrecht a fost luni scena unui incident armat, despre care poliția spune ca ar putea avea motivație terorista. Un barbat de origine turca a deschis focul asupra pasagerilor unui tramvai. Trei au murit și 5 au fost raniți.

- Trei oameni au murit in urma atentatului terorist din Olanda. Din pacate, autorul atacului nu a fost inca capturat. Barbatul, care a deschis focuri de arma intr-un tramvai din orașul olandez Utrecht, se...

- Jan van Zanen, primarul din Utrecht, a anuntat ca cel putin trei persoane au murit in atacul dintr-un tramvai din oras si alte noua au fost ranite. Presa din Olanda a publicat imagini cu un cadavru pe pe asfalt, iar reporterii au informat ca cel putin 20 de persoane au fost internate. Politia din Utrecht…