Adolescenta Greta Thunberg doreşte să întrerupă şcoala pentru un an, pentru a se dedica activismului pentru mediu Adolescenta suedeza Greta Thunberg, devenita celebra pentru activismul ei pentru salvarea planetei, doreste sa intrerupa scoala timp de un an pentru a se dedica unei campanii internationale pentru salvarea mediului, informeaza sambata DPA. Tanara in varsta de 16 ani a atras atentia asupra problemelor de mediu dupa ce i-a acuzat pe liderii politici ai planetei ca insala increderea tinerilor pentru ca nu fac suficient pentru a stopa schimbarile climatice si a condus apoi o serie de manifestatii pasnice de protest pentru mediu. Greta Thunberg intentioneaza sa participe la summitul ONU pentru clima… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O decizie care va schimba in bine planeta Pamant a fost luata zilele acestea de Consiliul Uniunii Europene. Hotararea de a interzice anumite produse de plastic este mai mult decat benefica pentru viitorul copiilor nostri.Noile norme privind articolele din plastic de unica folosinta vizeaza reducerea…

- Cu 144 de sectii de votare, in cazul in care Guvernul va decide organizarea si a altor 72 de sectii pentru referendum, primarul municipiului Vaslui spune ca, pur si simplu, nu are unde sa le amenajeze. „Scoala 3, in zona careia traiesc cei mai multi basarabeni, va avea sectii de votare in toate clasele.…

- Rapperul Lil Dicky l-a invitat pe actorul Leonardo Di Caprio sa cante alaturi de el in videoclipul "Earth", manifest ecologist in care face apel la lupta contra incalzirii climatice, un semnal de alarma la care s-au alaturat mai multe celebritati, scrie Le Figaro potrivit news.roDavid Andrew…

- Una din marile pasiuni ale Simonei Patruleasa, descoperita și cultivata cu mult inainte ca frumoasa bruneta sa devina vedeta, este pictura. O pasiune pe care i-a dat-o mai departe fiicei sale. “Eram copil și aveam un vecin pictor, pe care il admiram foarte mult. Zi de zi, timp de cateva ore, il urmaream…

- Parinții care iși trimit copiii la școala nevaccinați risca amenzi drastice, potrivit unei legi ce a fost implementata de curand, in Italia, dupa ce autoritațile s-au confruntat cu un numar mare de cazuri de rujeola.

- "Nu am desfiintat niciodata scoala profesionala, asa incat va rog sa va opriti totusi la un moment dat. Daca continuati, dovediti. Scoala se poate infiinta sau desfiinta numai prin lege. Niciodata nu am aratat ca fac din bugetul MEN cheltuieli iresponsabile. (...) Nu am respins niciodata 'Romania…

- Tamara Isbașescu, pictorița S-a nascut la 28 ianuarie 1932 la Cornești. A decedat in 1989 la București. Studii: Institutul de Arte Plastice ”Nicolae Grigorescu” din București(1961) A fost prezenta in expoziții din Romania. Numeroae lucrari ale ei se afla in expoziții personale. Numele Tamarei Isbașescu…

- Luni, 4 martie, doua fete au fost date in urmarire, dupa ce nu au mai ajuns nici acasa, nici la scoala. Fetele sunt colege de clasa si bune prietene. Conducerea scolii la care elevele invata atrage atentia asupra problemelor grave pe care copilele le au.