Adolescentă din SUA, amnezie rară. I se 'resetează' memoria odată la două ore în urma unei leziuni cerebrale Aceasta a fost lovita accidental cu piciorul in cap la un curs de dans. Dupa acest moment, Riley spune ca amnezia o ingrozește, intrucat nu mai poate face amintiri noi. Ea a declarat pentru WQAD: 'Oamenii pur și simplu nu ințeleg. Este ca un film. Nu imi voi aminti despre acest interviu'. Mama mea va spune 'oh, ai fost la știri!'. 'Știu ca le este greu, dar și mie imi este greu.' Talentata majoreta și-a pierdut memoria dupa ce o studenta a lovit-o din greșeala in cap la un dans, pe 11 iunie, transmite news.com.au. Mama fetei, Sarah, posteaza des pe pagina de Facebook informații privind… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

