- Parintii adolescentei de 15 ani, disparuta duminica trecuta intr-o padure tropicala din Malaezia, au indicat posibilitatea ca fata sa fi fost rapita, desi politia continua sa investigheze cazul ca o disparitie, relateaza sambata EFE. Intr-un comunicat difuzat sambata, parintii fetei au informat…

- Inca o adolescenta a disparut in Romania, din Complexul de servicii „Ion Creanga" din Piatra-Neamt unde era instituționalizata. Minora, in varsta de 16 ani, a fost vazuta ultima data pe 27 iulie.

- O minora in varsta de 16 ani, institutionalizata in Complexul de servicii "Ion Creanga" din Piatra-Neamt, a disparut de pe data de 27 iulie, potrivit unei sesizari facuta la IPJ Neamt de reprezentantul centrului. Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, Georgiana Mosu, a declarat miercuri, presei, ca potrivit…

- Alecsandra Iovița și Carmen Ciofu sunt doua adolescente care au disparut fara urma de acasa. Fetele care locuiesc in comuna Belcești, respectiv Holboca, au fost date in urmarire de polițiști.

- Politistii din Botosani au cerut, luni dupa-amiaza, sprijinul populatiei pentru identificarea unei adolescente de 14 ani, care a disparut de la domiciliu. Potrivit oficialilor Inspectoratului de Politie...

- O tanara de 15 ani din localitatea Dobrosloveni, judetul Olt, este data disparuta de 24 de oare, iar politia, parintii si prietenii fac toate eforturile pentru a o gasi. Nu a mai dat nici un semn, iar telefonul il are stins.

- Unele dintre cele mai importante si cunoscute dinastii financiare din Europa, familiile Goldsmith si Rothschild, traiesc cea mai mare drama. Fiica lor, in varsta de doar 15 ani s-a stins din viața, in urma unui accident cu atv-ul. Iris Annabel Goldsmith a fost implicata intr-un accident produs pe proprietatea…

- O tanara din Canada, nascuta in Alba Iulia, in anul 1985 și adoptata, la varsta de 5 ani de la Casa de Copii din Sancrai, iși cauta parinții biologici. Ea a postat poze și un mesaj pe pagina de Facebook dedicata acestui scop – „The never forgotten children of Romania – Copiii niciodata uitati ai […]…