- Tanarul de 19 ani care a produs accidentul mortal de la ieșire din Gilau spre Cluj se afla in stare critica, spun medicii. Acesta a suferit mai multe leziuni extrem de grave. Șoferul de 19 ani, din Florești, in timp ce se deplasa pe DN1, dinspre Gilau inspre Cluj-Napoca, in momentul in care a efectuat…

- O femeie in varsta de 49 de ani din Republica Moldova, data disparuta din luna decembrie 2018, a fost gasita in gara din Iasi. Aceasta fost descoperita de catre membrii Serviciului Voluntar de Ambulanta (SVA), care, alaturi de mai multi politisti de la Politia Transforturi Ferovizare Iasi, incercau…

- Reprezentantul DSP Buzau, Carmen Scantei, a declarat, luni ca bebelusul a fost nascut duminica, iar luni dimineata a murit. Medicii spun ca sansele de supravietuire ale bebelusului erau mici de la nastere, acesta primind nota 2. „Bebelusul a murit azi dimineata ( luni – n.r.)…

- O femeie in varsta de 83 de ani a ajuns in stare grava la Spitalul Sfantul Spiridon din Iasi, dupa ce a fost gasita in casa in stare de hipotermie si cu degeraturi la picioare. Purtatorul de cuvant al Spitalului Sfantul Spiridon din Iasi, Diana Cimpoesu, a declarat ca femeia a fost adusa de un echipaj…

- Un tren a intrat intr-un autobuz plin cu elevi in Serbia, rupandu-l in doua și omorand cinci persoane, conform BBC. Zeci de persoane au fost ranite, iar doi adolescenți se lupta pentru viața lor dupa...

- Nemțoaica Sophia Florsch (17 ani) a suferit un accident teribil in cursa de Formula 3, micul mondial al categoriilor inferioare de automobilism, de la Macau. Imaginile cu accidentul sunt ingrozitor de privit. Sophia a ratat complet un viraj avand o viteza de peste 200 de km/ora, s-a izbit de un alt…

- Profesorul vasluian Romeo Talmaciu (61 de ani) a fost transportat vineri, 9 noiembrie, in stare critica la spitalul din Vaslui, dupa ce a suferit un AVC in timp ce se afla la locul de munca. In luna februarie anul curent, profesorul Talamaciu a suferit la stop cardiac la volan, revenindu-si in mod miraculos,…