- Traficul rutier este intrerupt marti dimineata la Banesti, pe DN1, pe sensul Brasov - Ploiesti, in urma unui accident rutier in care au fost implicate sapte autoturisme si o ambulanta privata, iar doua pe...

- Trei echipaje SMURD și o autospeciala de pompieri intervin la Banești, pe Drumul Național 1, unde s-a produs un accident de circulație in care au fost implicate 8 mașini. Evenimentul rutier a avut loc marți dimineața, in jurul orelor 10.30. Potrivit IPJ Prahova, doua persoane sunt ranite și urmeaza…

- UPDATE - Inspectoratul Județean de Poliție a luat decizia devierii traficului rutier spre Ploiești prin Urleta și Baicoi. Pe DN1, sensul de mers spre Ploiești este complet blocat. Un accident rutier in care sunt implicate nu mai puțin de opt mașini s-a produs pe DN1, in comuna Banești, in jurul orei…

- O persoana a decedat in urma unui accident rutier produs vineri dimineata in satul Plevna din comuna Lupsanu. Potrivit ISU Calarasi este vorba despre un pieton. In cauza politistii efectueaza cercetari in vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor producerii evenimentului rutier

- Doua femei au murit, marti dimineata, in urma unui accident care a avut loc pe DN 1 Ploiesti - Brasov, pe raza localitatii Baicoi, judetul Prahova. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru...

- Un grav accident a avut loc in aceasta dimineata pe DN1 in comuna Paulesti, judetul Prahova. Potrivit ISU Prahova, trei autoturisme au fost implicate in accident, iar la fata locului intervine oi autospeciala de stingere cu apa si spuma, un echipaj SMURD de la Baicoi, o Descarcerare de la Detasamentul…

- O persoana a murit si alta este ranita grav, fiind in coma, in urma unui accident produs marti dimineata, care au fost implicate trei masini, pe DN 1 Ploiesti – Brasov, pe raza localitatii Baicoi. Circulatia se desfasoara pe un sens, alternativ.