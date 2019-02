Stiri pe aceeasi tema

- O femeie aflata la volanul unei masini nu s-a asigurat la iesirea cu masina din curte, in Targu-Jiu, si a fost lovita de un autobuz cu 20 de pasageri. Singura ranita este femeia de la volan, aceasta ajungand la spital.

- UPDATEȘase persoane au fost ranite, intr-un accident produs, sambata, in zona localitatii Polovragi, județul Gorj, dupa ce un microbuz plin cu pasageri a intrat intr-un stalp de beton. Șoferul ar fi pierdut controlul volanului din cauza poleiului. Potrivit purtatorului de cuvant al…

- Un utilaj de deszapezire din cadrul SDN Targu-Jiu a ajuns in șanț in aceasta dimineata. Șoferul a fost nevoit sa iasa inafara parții carosabil pentru a evita producerea unui accident de circulație dupa ce un alt conducator auto a efectuat o depașire periculoasa. “Rugam participanți la trafic ca in momentul…

- Un accident teribil a avut loc in urma cu puțin timp, in Braila, unde un tanar in varsta de 24 de ani a fost ranit dupa ce mașina in care se afla a fost lovita de o alta, la volanul careia se afla un șofer baut.

- Un tanar de 27 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului, dupa ce a acrosat o adolescenta de 17 ani pe marcajul pietonal, continuandu-si apoi deplasarea ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic.

- In varsta de 43 de ani, Lucian Marica a condus fara permis de conducere un autoturism, a pierdut controlul volanului si a intrat intr-un copac, pierzandu-si viata atat el, cat si sotia sa, Ionela. Barbatul era originar din Craiova.

- Totul s-a fi petrecut din cauza unui barbat care s-a urcat la volan in stare de ebrietate. Soferul in varsta de 30 de ani a pierdut controlul volanului, si s-a izbit de un scuar, din cauza vitezei excesive. S-a izbit apoi de un alt autoturism care circula regulamentar pe sensul opus. Apoi, o a treia…