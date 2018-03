Stiri pe aceeasi tema

- Jasmine Beever, o adolescenta de 16 ani, a murit din cauza unei boli ingrozitoare numita Rapunzel, cunoscuta și ca tricofagie, o maladie compulsiva in care bolnavul iși consuma propriul par.

- Fizicianul britanic Stephen Hawking a murit la varsta de 76 de ani. El era cunoscut pentru lucrarea sa inovatoare despre gaurile negre si relativitate si a fost autorul mai multor carti stiintifice populare, inclusiv o scurta istorie a timpului. Britanicul era un ateu declarat.

- Fizicianul britanic, Stephen Hawking, a murit la varsta de 76 de ani. Acesta era cunoscut pentru lucrarea sa inovatoare cu gauri negre si relativitate si a fost autorul mai multor carti stiintifice populare, inclusiv o scurta istorie a timpului. Britanicul a spus despre el ca este ateu, declarand ca…

- Nicolae Bivolaru, un fotbalist, in varsta de 19 ani, a murit in urma unui accident rutier produs in județul Gorj. Familia tanarului este devastata de durere. Bivolaru era fundaș central la AS Știința Godinești și era foarte iubit de prieteni. TRAGEDIE: 16 oameni AU MURIT, dupa ce un fulger…

- Un fotbalist, in varsta de 19 ani, a murit in urma unui accident rutier produs in județul Gorj. Familia tanarului este devastata de durere. Nicolae Bivolaru era fundaș central la AS Știința Godinești și era foarte iubit de prieteni, conform observator.tv. Pretenii tanarului au afirmat ca acesta nu…

- Medicii legiști de la IML au stabilit ca Israela Vodovoz a murit in urma unei puternice hemoragii digestive, ci nu din cauza unui accident vascular, cum se crezuse inițial. In urma efectuarii autopsiei Israelei Vodovoz, medicii legiști de la „Mina Minovici” au dezvaluit adevarata cauza a morții milionarei.…

- Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a confirmat un nou deces cauzat de gripa. Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a confirmat un nou deces cauzat de gripa. Este vorba despre o adolescenta, in varsta de 17 ani, din județul Covasna. Potrivit…

- Primul anunt al procuraturii italiene a fost ca Astori a murit in urma unui "stop cardio-circulator, din cauze naturale", insa presa din Italia ofera astazi noi informatii, inainte de primirea rezultatelor autopsiei.Conform RAI Sport, decesul ar fi fost cauzat de o problema cerebrala, mai…

- Un practicant roman de kickboxing a murit la 23 de ani. Florin Stelian Gheorghe, un sportiv de doar 23 de ani, din Comuna Matasaru, județul Dambovița, a murit marti, 20 februarie, chiar in curtea casei sale. Era practicat de kickboxing și era legitimat la legitimat la Clubul Respect Gym din Gaesti,…

- O vedeta de pe Youtube a murit din cauza cancerului, dupa ce a spus ca o dieta vegetariana i-a vindecat boala. O vedeta de pe YouTube, care a spus ca trecerea la o dieta vegetariana i-a vindecat cancerul și a facut-o sa nu mai fie lezbiana, a murit de cancer. Anunțul a fost facut chiar de nepoata ei.…

- Durere de nedescris in familia lui David, tanarul de 22 de ani din Buzau care a murit la cateva saptamani dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier grav. Iubita lui este in stare de soc.

- Bianca Nedelcu, fetita in varsta de opt ani diagnosticata cu cancer renal in cazul careia parintii au decis sa-i intrerupa tratamentul, a murit. Micuta din comuna Raducaneni si-a pierdut viata miercuri, dupa o suferinta accentuata in ultimele saptamani. „Familia a mers in ultimul timp cu fetita la Spitalul…

- Un barbat de 77 de ani a fost descoperit mort luni dimineata pe un camp din apropierea localitatii Tipari. Barbatul a fost dat disparut duminica, de familie, iar oamenii legii au inceput cautarile conform procedurilor. Mai multe echipe de cautare-salvare s-au deplasat la Tipari si au scotocit zona.…

- Prințul Consort Henrik al Danemarcei, soțul Reginei Margareta a II-a s-a stins din viața la varsta de 83 de ani. Anunțul a fost facut miercuri de reprezentanții Casei Regale. Prințul Henrik era intr-o stare de sanatate grava, ca urmare a unei infecții la plamani.

- Un barbat si-a intalnit sotia la o petrecere. Acesta si-a facut curaj si a invitat-o la o cafenea, femeia acceptandu-i invitatia, informeaza unica.ro. La prima intalnire, barbatul a facut o gafa, dar nu i-a marturisit acest lucru femeii decat in biletelul de adio.

- Un copil din Targu Jiu a murit duminica la Spitalul Marie Curie din Capitala. Ingrozite, rudele susțin ca baiatul a fost diagnosticat cu meningita. Un elicopter SMURD l-a transportat vineri pe copilul suspectat de meningita de la Targu Jiu la București, scrie observator.tv . Duminica dimineanța, copil…

- Contemporan cu alti mari chimisti, precum Antoine Lavoisier si Joseph Priestley, suedezul de origine germana Carl Wilhelm Scheele a facut nu mai putin de 44 de descoperiri, desi a trait doar 43 de ani.

- Proces cu miza la Tribunalul Alba: familia unui sofer decedat in accident rutier in Franta solicita despagubiri de 5 milioane de euro. Cinci milioane de euro. La aceasta suma se cifreaza pretențiile unei familii din orașul Negrești, județul Vaslui, fața de o firma de transport din Alba Iulia și o societate…

- Adolescenta de 16 ani, diagnosticata cu encefalita de origine bacteriana, a decedat la Spitalul de Neurochirurgie „Prof. dr. N. Oblu“ dupa ce a fost transferata de la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva” din Iasi.

- Mama fetei a povestit ca aceasta a intrat sa-si faca o baie dupa ce s-a intors de la un meci de baschet. Kseniya P. asculta muzica, atunci cand telefonul ei a ramas fara baterie. Ea s-a intins si l-a bagat in priza pentru a-l incarca. In acel moment, telefonul, atasat de cablu, a cazut in…

- Cantaretul de muzica populara Nelu Sarbu a murit la varsta de 61 de ani. Nona Anton, fiica interpretului a facut declarații cumplite despre ultimele clipe din viața acestuia. Nona Anton, fiica artistului, a povestit ca acesta s-a simtit rau, iar sotia sa a sunat de urgenta la Ambulanta. Nelu Sarbu a…

- S-a stins brusc din viata, iar familia a ramas socata! Tanara avea 19 ani, era din Vaslui si nu a prezentat niciun semn ca ar suferi de vreo boala. Valeria Popa a lasat in urma o familie indurerata si care cauta acum explicatii pe care nimeni nu i le poate da.A

- Medicii legisti s-au ingrozit la efectuarea autopsiei pe cadavrul tinerei de 25 de ani, care a cazut victima agresiunii subofiterului Florin Oprea. Acestia au gasit in trupul femeii o parte din lama cutitului, precum si multiple leziuni grave. Practic, tanara nu a mai avut nicio sansa.

- Un detinut celebru din penitenciarul Iasi, Gologan Gheorghe Simion, a murit pe un pat de la Spitalul "Sfantul Spiridon", iar familia acestuia acuza faptul ca acesta a fost lasat sa moara din pricina numelui sau, informeaza bzi.ro. Gheorghe Simion Gologan este o legenda in mediul interlop iesean.

- Este o durere de nedescris in familia Alexandrei, fata ucisa de iubitul ei intr-un coafor din Titu, judetul Dambovita. Parintii fetei au relatat momentele de groaza prin care trec, dupa ce fiica lor a fost ucisa cu sange rece de iubit.

- Cântaretul american Tom Petty a murit de o supradoza de medicamente, mai ales fentanyl, un opiaceu puternic aflat si la originea mortii lui Prince, în conditiile în care derivatele din opiu fac ravagii în SUA, relateaza sâmbata AFP. "Familia noastra s-a întâlnit…

- Un profesor de la Școala „Caius Iacob" din cartierul Micalaca, fosta „Generala nr. 22", a fost gasit mort in casa. Mai multe cadre didactice s-au intrebat de ce lipsește „profu" de geografie, Ioan Șerban. Nu obișnuia sa lipseasca, iar daca o facea, chiar și numai pentru cateva ore, anunța imediat.…

- Dupa ce a fost diagnosticata cu boala cumplita, care a rapus-o in cateva luni, Denisa Emilia Raducu, alias "Denisa Manelista", a incercat sa faca rost de bani de tratament deschizand un proces, pentru a-si recupera taxa de timbru pe care o platise in 2016, la cumpararea unei masini, scrie spynews.ro.…

- Stirea care anunta moartea transgenderului Rebekah Shelton a facut valuri in Marea Britanie. Vedeta din show-ul Big Brother a lasat fara cuvinte pe multi, dupa ce a facut public un clip in care spunea ca e in viata. Cum a fost posibil asa ceva? Simplu: contul ei fusese hackerit. "Ne pare rau…

- Medicii legiști au efectuat autopsia tinerei gravide din Iași care a murit dupa ce a fost plimbata intre spitale. Cu aproape trei luni inainte de a deveni mama, Bianca Cimpoi a murit la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași , unde a ajuns in stare critica. O infecție puternica a curmat viața tinerei…

- A murit actrița Jessica Falkholt din serialul Home and Away. Familia acesteia a decis sa opreasca aparatele care au ținut-o in viața in ultimele doua saptamani, dupa ce a suferit un grav accident in urma caruia i-au murit parinții și sora, scrie BBC News. Actrița australiana de 29 de…

- Gonzalo Montoya Jimenez, un detinut dintr-o inchisoare din Asturias, in nordul Spaniei, a fost transportat la morga unui spital, dupa ce a fost gasit intins, fara suflare, in celula lui, potrivit presei spaniole. Familia barbatului a declarat ca acesta avea marcajele pe corp, pentru autopsie, „era pregatit…

- Actrita Jessica Falkholt a incetat din viata, azi, pe patul de spital. Familia ei si medicii au decis sa o decupleze de la aparatele care o tineau in viata, dupa ce vedeta a intrat in coma, ca urmare a teribilului accident produs a doua zi dupa Craciun.

- Cristina Manea a nascut in vara lui 2017 o fetița sanatoasa, insa nu avea sa se bucurea de ea prea mult timp. Imediat dupa nașterea prin cezariana, mama a simțit dureri de cap puternice. Inițial a considerat ca sunt un efect secundar al anesteziei, insa durerile nu au cedat. Medicii deja banuiau ca…

- Gonzalo Montoya Jimenez, un detinut dintr-o inchisoare din Asturias, in nordul Spaniei, a fost transportat la morga unui spital, dupa ce a fost gasit intins, fara suflare, in celula lui, potrivit presei spaniole. Familia barbatului a declarat ca acesta avea marcajele pe corp, pentru autopsie, „era pregatit…

- Familia unui detinut spaniol care fusese declarat mort de medici inainte de a se trezi la autopsie a cerut eliberarea imediata a acestuia din inchisoare, informeaza cotidianul britanic The Telegraph.

- Acuzații dure la adresa a doua spitale importante din Sibiu. Familia unei tinere susține ca medicii de la Spitalul județean și de la cel militar i-au acordat prea tarziu ingrijiri, deși fata era in stare critica. Tanara a murit la cateva ore dupa ce s-a prezentat la camera de garda.

- Noaptea trecutAƒ, o adolescentAƒ de 16 ani a murit, dupAƒ ce a fost lovitAƒ cu o camionetAƒ de un tA¢nAƒr de aceeaE™i vA¢rstAƒ, care bAƒuse A®nainte de a se urca la volanul maE™inii furate. Ironia sorE›ii, aceasta atunci se A®ntorcea de la bisericAƒ, alAƒturi de o prietenAƒ, care a fost E™i ea lovitAƒ.

- Lumea modei este uluita de disparitia uneia dintre cele mai cunoscute modele asiatice. Karen Stella Wong, o superba tanara din Singapore, care era foarte apreciata pe intreg continentul s-a stins la doar 28 de ani. Ea a suferit o hemoragie cerebrala la doar cateva minute dupa ce terminase de interepretat…

- O adolescenta a murit tragic doar la cateva zile de la petrecerea de Anul Nou. Aceasta avea cancer la stomac in faza terminala, desi nu a fost constienta nicio secunda de acest lucru, scrie The...

- Intr-un comunicat, Henri, Conte de Paris și Duce de Franța, a anunțat decesul fiului sau mai mare, Francois. Nascut pe 7 februarie 1961, acesta s-a stins din viața pe 30 decembrie, la varsta de 56 de...

- Sarbatori de cosmar pentru o tanara soferita din Buzau: ea a provocat vineri un accident cumplit in urma caruia tocmai mama ei, in varsta de 59 de ani, a murit. Alte trei femei, intre care o adolescenta de 17 ani, au fost ranite. Accidentul s-a produs vineri dimineata pe DN 2 B, pe Soseaua Spatarului…

- Politistii timișeni cauta o tanara, de 15 ani, disparuta de acasa. Aceasta a plecat in noaptea de 28 spre 29 decembrie, din localitatea Pișchia, iar pana in prezent nu a revenit. BACILA NICOLETA GABRIELA are 15 ani si urmatoarele semnalmente: 1.55 metri inaltime, 60 de kilograme, par șaten, ochi caprui.…

- TRAGEDIE in familia sefei DNA! A MURIT tatal sefei DNA, Laura Codruta Kovesi! Dumnezeu sa-l odihneasca in pace …. Ioan Lascu, tatal șefei DNA Laura Codruta Kovesi, s-a stins din viața la Targu-Mureș, acolo unde era internat de mai multe zile in spital. Magistratul medieșean avea 70 ani, scrie b1.ro.

- Cadou inedit pentru doi prieteni din Hawaii a fost sa afle ca sunt frați dupa cei 60 de ani de prietenie, informeaza Daily Mail. Cei doi se cunosc inca din copilarie, insa niciodata nu le-a trecut prin cap ca ar putea fi rude. Diferența dintre cei doi este de 15 luni Unul dintre cei…

- Au fost prieteni buni aproape toata viata fara sa stie ca, de fapt, sunt frati. Doi barbati din Hawaii au descoperit cu ajutorul unei baze de date ADN online ca au aceeasi mama. Cei doi s-au cunoscut în clasa a sasea si au ramas amici si dupa ce s-au pensionat. Familia numeste…