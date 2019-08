Adolescentă de 15 ani, dispărută. Părinții fetei, apel disperat: "Nu poate merge singură" Parintii adolescentei de 15 ani, disparuta duminica trecuta intr-o padure tropicala din Malaezia, au indicat posibilitatea ca fata sa fi fost rapita, desi politia continua sa investigheze cazul ca o disparitie, relateaza sambata EFE. Intr-un comunicat difuzat sambata, parintii fetei au informat ca fata sufera de un handicap de dezvoltare si invatare si de anumite malformatii fizice care o impiedica sa se deplaseze cu usurinta. "Nu este ca alti adolescenti..." "Nu este ca alti..." "Nu este ca alti adolescenti, nu este independenta si nu poate merge singura in unele locuri(...) Norei ii place… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

