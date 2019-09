Ofiterul de serviciu de la Politia Municipiului Ramnicu Sarat a fost sesizat de catre o mama cu privire la faptul ca fiica sa, de 15 ani a plecat de la domiciliu in dupa-amiaza zilei de 21 septembrie si nu a mai revenit. Imediat dupa primirea sesizarii au fost alertate efectivele Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, echipele operative formate din politisti de investigatii criminale, ordine publica si rutier desfasurand activitati de cautare si depistare a fetei. Concomitent au fost demarate procedurile pentru punerea in urmarire la nivel national. In urma investigatiilor efectuate s-a stabilit…