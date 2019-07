Stiri pe aceeasi tema

- Milena Maria Gavrila, o fata de 14 ani, din comuna Parscov, a disparut in urma cu doua saptamani. Parinții au reclamat dispariția la poliție, dupa ce au primit un telefon de la un individ care le-a povestit ca fata nu se va mai intoarce la ei. Potrivit Observator.tv, mama fetei a primit un telefon de…

- Gheorghe Dinca a recunoscut, duminica, ca le-a ucis pe Alexandra și Luiza. Potrivit surselor G4Media.ro, barbatul a spus ca dupa ce le-a omorat pe cele doua tinere, le-a ars. De asemenea, fostul mecanic auto din Caracal a recunoscut ca pe Alexandra a ucis-o dupa ce și-a dat seama ca tanara de 15 ani…

- O fata de 15 ani a disparut, joi seara, intr-o padure din localitatea ieșeana Schitu Duca. Polițiști, pompieri și jandarmi o cauta pe copila de cateva ore, dupa ce parinții au cerut ajutor prin 112, potrivit Agerpres.Fata de 15 ani a disparut joi seara, in padurea din localitatea Schitu Duca,…

- O tanara de 15 ani din localitatea Dobrosloveni, judetul Olt, este data disparuta de 24 de oare, iar politia, parintii si prietenii fac toate eforturile pentru a o gasi. Nu a mai dat nici un semn, iar telefonul il are stins.

- O femeie in varsta de 45 de ani a fost gasita moarta la ieșirea din satul Tabaraști, din Buzau. Trupul neinsuflețit al acesteia se afla in stare avansata de putrefacție. De asemenea, ea disparuse de acasa de o luna de zile. Aurica Anghel a fost vazuta pentru ultima data in seara zilei de 17 iunie. Ea…