Stiri pe aceeasi tema

- Tatal unei fetite cu autism sustine ca fiica sa a, care sufera de autism, a fost victima a discriminarii. Barbatul relateaza pe contul sau de Facebook ca micuta a fost data jos dintr-un taxi apartinand companiei Meridian din cauza bolii de care sufera. Fetita era insotita de doua persoane, sustine tatal.

- ”Un conflict juridic de natura constitutionala nu poate fi generat prin actul de legiferare - a se vedea si Decizia CCR nr. 231 din 2013!” scrie Tudorel Toader pe Facebook. Revenim cu amanunte

- Adolescenta de 17 ani eleva a Colegiului Național Ecaterina Teodoroiu din Targu Jiu a ajuns la spital in București in stare foarte grava și din pacate aceasta s-a stins din viața. Masina in care se afla fata alaturi de alți doi tineri și șoferul in varsta de 19 ani care abia obținuse permisul de conducere…

- O intreaga familie din Sighișoara a fost distrusa in urma unui accident produs in județul Sibiu. O tanara de 18 ani și tatal ei au murit pe loc, dupa ce parintele, aflat la volan, a intrat cu viteza intr-o curba. Sora tinerei și mama lor au fost ranite in urma ciocnirii violente cu autoutilitara. Familia…

- Cu siguranta, orice sofer care ruleaza zilnic cu masina poate observa cu usurinta orice modificare care survine in modul de mers al autoturismului sau. Dintre acestea, cele mai serioase probleme care pot interveni sunt cele la sistemul de suspensie, care este responsabil cu mentinerea stabilitatii masinii,…

- Un turdean din Irlanda și-a dat foc la mașina, live pe Facebook, pentru a primi cat mai multe distribuiri. Dupa aceea, a spus ca ”nu mai am mașina, nu mai am nimic”. Dramele romanilor plecați peste... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un barbat care și-a pierdut cainele in centrul orașului Barlad a facut o oferta incredibila hoțului. I-a oferit 400 de euro sau chiar o mașina, cu cheile in contact! Barbatul s-a trezit fara cainele mult iubit in noaptea de 3 spre 4 ianuarie. Acesta a postat doua anunțuri pe un grup de socializare al…

- Un utilizator Facebook a captat imagini inedite cu o masina de politie care incearca sa opreasca un automobil la Orhei.Inregistrarea video a fost facuta de pe teritoriul unei benzinarii din localitate.