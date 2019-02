Stiri pe aceeasi tema

- Adolescenta britanica care s-a alaturat Statului Islamic (SI) si care a generat o dezbatere aprinsa in privinta acordarii dreptului de a se intoarce in Marea Britanie, a dat nastere unui baietel, potrivit anuntului facut duminica de avocatul familiei acesteia, informeaza luni dpa preluata de Agerpres.…

- O britanica de 19 ani, care s-a alaturat gruparii jihadiste Stat Islamic in Siria in 2015, spune ca vrea sa revina in Regatul Unit, desi nu regreta nimic, conform marturiei sale, publicata joi de The Times si preluata de AFP, potrivit Agerpres. Jurnalistii cotidianului britanic au gasit-o pe…

