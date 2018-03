Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de 4,6/7 pe scara Richter s-a produs in zona Vrancea, la o adancime de 157 de kilometri. Cutremurul s-a resimțit puternic și in București. „S-a eliberat tensiunea acumulata in scoarța terestra. Acest cutremur este unul benefic", a declarat Mircea Radulian, directorul Institutului…

- Luna martie marcheaza debutul unui nou sezon de targuri Cariere in Alb, primul eveniment fiind Targul de Joburi pentru Personalul Medical din Iași. Sambata, 17 Martie, Casa de Cultura a Studenților din Iași iși deschide porțile cu noi oferte de joburi pentru candidații dornici sa profeseze in cele mai…

- Toate gradinițele din Alexandria s-au inscris in concursul ”Romania mea”, acțiune derulata de Municipiul Alexandria și Consiliul Local Alexandria. Este vorba despre patru unitați de invațamant cu personalitate juridica din municipiul reședința de județ, și anume: Gradinița cu program prelungit (PP)…

- Cea mai mare spargere de bancomate din istoria Romaniei a fost comisa, intr-o singura noapte, in anul 2016, hackerii reusind sa fure peste 800.000 de euro. Anul trecut, Costin Raiu, directorul global al echipei de Cercetare si Analiza de la Kaspersky Lab, a declarat pentru reporterii Observator ca bancile…

- Studiile de fezabilitate pentru constructia a trei spitale regionale la Craiova, Iasi si Cluj-Napoca vor fi finalizate in octombrie. Declarația a fost facuta de Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, la Realitatea TV. Aceasta a precizat ca sunt alocați 150 de milioane de euro din fonduri europene…

- Povestea unui profesor roman ar putea fi aplicata pentru multi dintre dascalii din Romania. Vlad Martinusi a plecat din Romania in 2010, renuntand la postul de asistent la Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“ din Iasi. Vladimir Martinusi, in varsta de 42 de ani, a decis sa plece din tara din 2010,…

- Prima achiziție consistenta de documente realizata de Biblioteca Județeana “I. S. Badescu” Salaj in acest an este colectia “Romania – Marea Unire. 1918-2018”, aparuta la editura TipoMoldova din Iași si coordonata de istoricul Ioan Scurtu. Acesta este autorul a peste 100 de lucrari, multe dintre ele…

- Preotul englez de 79 de ani, care a slujit o jumatate de secol in Biserica Anglicana, si-a gasit o noua dragoste in Romania. Daily Mail scrie ca fostul vicar englez a si facut o vizita la Iasi, pentru a se intalni cu iubitul sau cu 57 de ani mai tanar. Iar acum spera ca romanul sa se mute cu el in…

- Cel mai bine clasata dintre institutiile romanesti este Universitatea de Arte George Enescu la Sectia arta si design. Universitatea ieseana se afla in acest top in primele 200 de institutii de invatamant din lume (locurile 151-200). „Institutiile romanesti au avut o prezenta constanta in clasamentul…

- "Aceasta cerere de oferta este o oportunitate pentru Aerostar de a furniza componente atat pentru sistemele Patriot destinate Romaniei, cat si pentru inventarul global de sisteme Patriot", a declarat Tom Laliberty, vicepresedinte Aparare Integrata Antiaeriana si Anti-racheta din cadrul diviziei Raytheon…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta si-a respectat statutul de favorita in meciul de sambata, din deplasare, impotriva echipei ACS Spartac Bucuresti, si s-a impus cu scorul de 37-13 (16-7), in etapa a XXl-a a Diviziei A, Seria A. In urma acestui succes, formatia antrenata de Ionut Puscasu…

- Despre actul de la 23 august 1944 din Romania, s-a scris foarte mult, dar s-au ascuns, cu destula abilitate, poporului roman, unele adevaruri ale acestui act si implicatiile lui, in majoritate nefaste pentru Romania. S-a trecut cu vederea in mod deliberat situatia militara a Romaniei in primavara si…

- Valerius Ciuca, profesor la Universitatea Al. I. Cuza, din Iași, unde Tudorel Toader a fost rector, critica dur prestația ministrului Justiției, intrebandu-se retoric ce a fost “acest jalnic spectacol”, apreciind ca “in anii ’50, interpretarile juridice se faceau prin intermediul autoritaților legale…

- Potrivit informațiilor aparute pe mai multe forumuri din Italia, operatorul Ernest Airlines va opera in aceasta vara zboruri din Nordul Italiei catre Romania. Destinațiile despre care se zvonește ca ar fi fost anunțate zilele trecute la BIT (Borsa Internazionale del Turismo) Milano sunt: – Cuneo – Iași…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a anunțat ca evolutia proiectelor privind spitalele regionale are mari întârzieri. ”Sunt foarte îngrijorata de evolutia proiectelor privind spitalele regionale care au fost aprobate…

- Luna aceasta, expozitia este dedicata scriitoarei Doina Rusti, care a absolvit Facultatea de Filologie din Iasi, si a primit premii literare prestigioase precum Premiul „Ion Creanga" al Academiei Romane sau Premiul Uniunii Scriitorilor din Romania. Pe langa lucrari de specialitate din domeniul filologic,…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) anunța, azi, alte patru decese înregistrate din cauza gripei, numarul total de decese ajungând la 26 de la începutul sezonului rece. Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), prin Centrul Național de Supraveghere și Control al…

- Un barbat a fost ranit grav, luni seara, intr o explozie care a avut loc intr un bloc din Iasi, dupa ce ar fi incercat sa sudeze o teava de gaz de la centrala termica, dar fara sa fi oprit alimentarea, scrie Romania TV. Barbatul ranit in explozie a fost transportat la spital cu arsuri pe maini, piept…

- "Astazi am inregistrat al 17-lea deces din cauza gripei. O pacienta de 78 de ani a decedat la Institutul 'Marius Nasta'. Sezonul de gripa a demarat mai tarziu. Din fericire, nu putem vorbi despre o epidemie de gripa. Exista focare locale - Bucuresti, Iasi, Constanta, cu posibilitate de extindere…

- EY Romania a deschis campania de recrutare de juniori, prin care va angaja peste 150 de studenti si absolventi din intreaga tara, care se vor alatura companiei in birourile din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara. EY Express se deruleaza pe parcursul a patru luni si reprezinta un program…

- EY Romania a deschis campania de recrutare de juniori, prin care va angaja peste 150 de studenti si absolventi din intreaga tara, care se vor alatura companiei in birourile EY din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara.

- ”Avem pentru 2018 circa 1,5 miliarde de lei, bani pentru plasamente. Sunt plafoane de creditare negarantate pre-aprobate de 420 de milioane de lei, limite pentru motorina de 300 de lei pe hectar, 500 de lei pe hectar pentru achizitia de ingrasaminte si cash discount cu dobanda 0%. Putem acorda credite…

- Infiintarea de noi centre de mari arsi este o prioritate a noului ministru al Sanatatii. La doi ani si trei luni de la tragedia din Colectiv, Romania are mai putin de 20 de paturi pentru astfel de pacienti, toate in Capitala. Patru centre urmeaza sa fie deschise la Timisoara, Iasi si...

- Brother, anunta lansarea în România a unei noi generatii de echipamente laser monocrom. Seria L2000 reprezinta o continuare a gamei de succes destinata birourilor mici și medii si este alcatuita din 3 echipamentele multifuncționale cu funcții de imprimare, copiere, scanare și…

- Romania este beneficiar net al fondurilor europene, care au dus la cresterea nivelului de trai in tara noastra. Mai mult, beneficiile acestora nu au fost negate la niciun nivel in anii care au trecut de la demararea discutiilor cu privire la integrarea in UE. Si totusi ne tot “poticnim”…

- Duminica, 4 februarie, de la ora 18:00, la Ateneul din Iasi (Str. Ion Creanga, nr. 14), va avea lansarea romanului Soldatii. Poveste din Ferentari, aparut la Polirom in trei editii (2013, in „Ego. Proza”; 2014, in „Top 10+”; 2017, in editie limitata) si distins cu Premiul revistei Observator cultural…

- Bogdan Cojocaru, propus pentru postul de ministru al Comunicatiilor, este lider al TSD Iasi, iar din 2016 ocupa un post de consilier judetean. Are 34 de ani si a absolvit Facultatea de Informatica din Iasi.La alegerile parlamentare din decembrie 2016, el a candidat pe listele de deputati ale…

- In toate orasele din Romania sunt organizate evenimente dedicate aniversarii a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane, asa numita Mica Unire. Ceremonii de amploare au loc la Iasi, iar compania de cale ferata a introdus pentru o zi Trenul Unirii.

- Ne dorim sa invatam lucruri practice, vrem o mai buna comunicare cu dascalul, iar metodele de predare sa fie similare cu cele din scolile cu traditie ale Uniunea Europeana. O spun elevii constanteni care, alaturi de profesori si mai marii din invatamant, incearca sa gaseasca solutii pentru ca la finalul…

- Programul "Alege oaia!" a deschis calea producatorului roman catre piata din Romania, a declarat, marti, secretarul de stat in Ministerul Agriculturii, Daniel Botanoiu. ""Alege oaia!" este un program care a deschis, sa spunem asa, si mintile, si sufletele, si a deschis, totodata, calea producatorului…

- QNAP a lansat seria NAS TS-x28A, ce include modelele TS-128A și TS-228A, destinate locuințelor moderne. Acestea ofera stocare multimedia completa, partajarea și transmiterea informațiilor și capacitați complete pentru protejarea fișierelor și a datelor (incluzând imagini de tip snapshot) pentru…

- Cititi mai jos cateva declaratii: "Obiectivul imediat e sa jucam un fotbal bun si sa ajungem in play-off. Speram sa mergem cat mai mult si-n Cupa Romaniei. Nu stiu pana la ce nivel voi urca in fotbalul european. Oricine viseaza sa joace in Champions League, insa eu ma bucur in acest moment de prezent.…

- De la ora 18, are loc Gala „Zece ani de 10", cu ocazia aniversarii unui deceniu de activitate a Asociatiei Studentilor Jurnalisti din Iasi (ASJ). La Gala participa studenti si profesori de la catedra de Jurnalism si Stiinte ale Comunicarii, precum si fosti studenti, care s-au format, de-a lungul anilor,…

- Imaginile filmate dintr-o cladire alaturata au starnit nenumarate reactii pe retelele sociale, informeaza Romania TV. In timp ce unii sunt de parere ca este o metoda buna pentru a creste adrenalina, altii privesc inspaimantati si considera ca tinerii isi risca viata. Citeste si Rasturnare…

- Schimbarea premierilor de catre PSD este aspru criticata de consilierul local PNL Lucian Riviș-Tipei. „Guvernarea PSD se dovedește a fi nu doar deplorabila pentru romani, ci și un pericol real pentru relațiile politico-diplomatice ale Romaniei cu restul statelor. Nicicand in istoria Romaniei nu s-a…

- Un documentar filmat in urma cu mai mult de 100 de ani despre viata lui Mihai Eminescu si a celor mai apropiati oameni din existenta poetului, Veronica Micle si Ion Creanga, a fost descoperit in Arhiva de Filme din Romania. Documentarul a fost procesat, la vremea respectiva, de catre casa franceza de…

- Scoala Gimnaziala „Ion Creanga” Iasi si Asociatia „Universul Prieteniei” Iasi organizeaza miercuri 17 ianuarie 2018, ora 14, evenimentul cultural „Stelele apun maret” pentru a marca implinirea a 168 ani de la nasterea poetului Mihai Eminescu si Ziua Culturii Nationale. Elevii scolii vor avea ocazia…

- Originar din Roman, judetul Neamt, barbatul s-ar fi convertit la islam in timp ce se afla intr-o inchisoare din Germania, existand informatii ca intentiona sa se radicalizeze. „Desi era plasat sub control judiciar, inculpatul Birzu Cristian si-a manifestat intentia de a parasi Romania, prin orice mijloc…

- Va rog sa-i intrebati pe ziaricii tefelisti care sunt, teoretic, cele trei puteri in stat! Vor spune iute care-i a patra, ca intr-un dialog al ziaristilor lui Marin Preda, din “Delirul’. Dar unul dintre eroii lui Preda precizeaza:”legiuitorul, adica, parlamentul, executivul, adica guvernul, justitia…

- LANSAREA ACHIZITIILOR PROIECTULUI "CRESTEREA COMPETITIVITATII SI PRODUCTIVITATII S.C. BLUE INVEST S.R.L. IN REGIUNEA DE NORD-EST, JUDETUL IASI" S.C. BLUE INVEST S.R.L. cu sediul in Municipiul IASI, str. Aleea CIMITIRUL EVREIESC, NR.2, Corp.C5, Camera 2, judetul Iasi, cod postal 700538, Romania,…

- Traficul rutier va fi monitorizat cu dronele! Masura excepționala de siguranța a fost deja testata cu succes și s-ar putea spune ca poliția rutiera din Romania intra intr-o noua era, cea a dronelor, conform stirileprotv.ro. Agenții de la circulație ii vor supraveghea pe șoferi in trafic cu aceste…

- Profesorul Bogdan Maleon, barbatul de 42 de ani gasit mort alaturi de soția sa, a acordat un ultim interviu inainte de Craciun. Directorul Bibliotecii Centrale Universitare Iasi, Bogdan Maleon si sotia sa, in varsta de 38 de ani, au fost gasiti morti, in casa , luni seara. Din primele cercetari efectuate, cei…

- Sute de persoane marsaluiesc, la aceasta ora, pe strazile din centrul Capitalei, in semn de protest fata de modificarile aduse legile justitiei. Cele aproximativ 200 de persoane participante la protest au plecat sambata in mars din Piata Victoriei spre Parlament, in semn de protest fata de modificarile…

- Televiziunea Romana va difuza luni, 25 decembrie, ora 20.00, pe canalul TVR3, spectacolul „La Bayadere – Țara Iluziilor”, prezentat de „Noism”, cea mai importanta companie de dans contemporan din Japonia, in cadrul Intalnirilor JTI, la inițiativa Japan Foundation, cu sprijinul Ambasadei Japoniei, Festivalului…

- Romanii au ales pentru petrecerea sarbatorilor din acest an destinatii europene consacrate, precum Londra si Roma, insa si-au indreptat atentia si spre destinatii mai putin cunoscute, precum Lisabona, Catania - Sicilia si Bologna, conform unei analize Vola.ro. Si destinatiile din Romania au…

- O serie de orașe mari din România ar urma sa majoreze taxele și impozutele locale pentru firme și persoanele fizice, pentru a acoperi pierderile cauzate bugetelor edilitare de mutarea contribuțiilor sociale de la angajatori la angajați - se plâng antreprenorii reuniți în cea mai mare…