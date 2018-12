Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Beclean l-au oprit in trafic pe un barbat care conducea un autoturism, deși era baut și nu avea permis de conducere. Luni, 26 noiembrie, polițiștii din Beclean l-au depistat și oprit in trafic pe un barbat, de 39 de ani, din Șieu Odorhei, in timp ce conducea un autoturism, pe D.N. 17,…

- La data de 13 noiembrie 2018, in jurul orei 01.10, politistii Biroului Rutier Alba Iulia si ai Serviciului Rutier Alba, in timp ce desfașurau activitați de supraveghere si control al traficului rutier, pe strada Cetații din Alba Iulia, judetul Alba, au oprit, pentru control, un autoturism condus de…

- La data de 11 noiembrie 2018, in jurul orei 03.00, politistii Compartimentului Siguranța Publica și Patrulare, din cadrul Politiei Orasului Cugir, in timp ce actionau in stația de alimentare cu carburanți ESO de pe strada Victoriei din Cugir, judetul Alba, au oprit, pentru control, un autoturism neinmatriculat…

- Ieri, 7 noiembrie 2018, in jurul orei 22.47, politistii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos, in timp ce actionau pe raza localitații Acmariu, comuna Blandiana, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 37 de ani, care nu poseda permis de conducere al autovehiculelor pe drumurile…

- Un barbat de 45 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului si conducere fara permis, dupa ce politistii au constatat ca emana halena alcoolica si l-au testat alcoolscopic, descoperind ulterior ca nu avea nici permis de conducere.

- Ieri, 25 octombrie 2018, in jurul orei 9.00, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos, in timp ce actionau pe DJ 107 A, la intrarea in localitatea Acmariu, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 25 de ani, din comuna Romos, judetul Hunedoara. In urma verificarilor efectuate,…

- Un tanar de 16 ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul fara permis de conducere, dupa ce a fost depistat de oamenii legii conducand o masina pe o strada din Galati, desi nu avea permis de conducere.

- Ieri, 11 octombrie 2018, in jurul orei 16.50, politistii din Teius, in timp ce actionau pe raza orasului, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 29 de ani, din municipiul Alba Iulia. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,57 mg/l…