Adolescent surdo-mut, ucis de o ambulanţă SMURD pe trecerea de pietoni "Ambulanta se deplasa in misiune, cu semnalele acustice si luminoase pornite, si a surprins, pe o trecere de pietoni de pe b-dul 21 Decembrie, un tanar de 14 ani care era angajat in traversare. In urma accidentului, pietonul a decedat si in momentul de fata se fac verificari pentru a se clarifica toate aspectele de producere a acestui nefericit eveniment. Tanarul era cu deficiente, era surdo-mut", a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuva (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

