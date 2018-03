Adolescent surdo-mut, lovit mortal de o ambulanta Un tanar a sfarsit in conditii cumplite. Adolescentul, despre care ulterior s-a aflat ca nu auzea si nu putea vorbi, a fost lovit de o ambulanta aflata in misiune. Scenele dramatice s-au derulat in Cluj. Din pacate, desi s-a incercat resuscitarea lui, baiatul in varsta de doar 14 ani, care era surdo-mut, nu a mai […] Adolescent surdo-mut, lovit mortal de o ambulanta is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 14 ani, surdomut, a fost accidentat mortal, duminica, in timp ce se afla pe o trecere de pietoni din... The post O ambulanța SMURD a lovit mortal, pe trecerea de pietoni, un tanar surdomut appeared first on Renasterea banateana .

- Un tanar de 14 ani, surdo-mut, a fost accidentat mortal, duminica, in timp ce se afla pe o trecere de pietoni din Cluj-Napoca, de catre o ambulanta SMURD aflata in misiune. "Ambulanta se deplasa in misiune, cu semnalele acustice si luminoase pornite, si a surprins, pe o trecere de pietoni de pe b-dul…

- Un adolescent in varsta de 14 ani, surdo – mut, a fost accidentat mortal, duminica, pe o trecere de pietoni din Cluj-Napoca, de catre o ambulanta SMURD aflata in misiune, cu semnalele acustice si luminoase pornite, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Drama fara margini intr-o familie din Cluj. Copilul lor de doar 14 ani a fost spulberat de o ambulanța care era in misiune. Din nefericire, din cauza handicapului pe care il avea, tanarul nu a auzit ambulanța. Salvarea avea semnalele acustice și luminoase in funcțiune, pentru ca se grabea sa ajunga…

- Un tanar surdo mut din Cluj a fost accidentat mortal pe trecerea de pietoni, duminica, de catre o ambulanta SMURD aflata in misiune.Ambulanta se deplasa in misiune, cu semnalele acustice si luminoase pornite, si a surprins, pe o trecere de pietoni de pe b dul 21 Decembrie, un tanar de 14 ani care era…

- Un tanar de 14 ani, surdo-mut, a fost accidentat mortal, duminica, in timp ce se afla pe o trecere de pietoni din Cluj-Napoca, de catre o ambulanta SMURD aflata in misiune."Ambulanta se deplasa in misiune, cu semnalele acustice si luminoase pornite, si a surprins, pe o trecere de pietoni de…

- Un tânar surdomut a fost accidentat mortal pe Bulevardul 21 Decembrie 1989, de o ambulanța care s-ar fi aflat ân misiune. Tânarul a traversat strada pe trecerea de pietoni, dar din cauza handicapului nu a observat ambulanța. ”Un…

- Un barbat, in varsta de 67 de ani din comuna Dabaca, din județul Cluj, susține ca a fost lovit in cap, cu un levier de un alt barbat, de 83 de ani, care l-a batjocorit de mai mulți ani, dupa ce acesta s-a intors in satul natal.

- Doua accidente au avut loc vineri, pe DN 1, in Prahova, pe fondul conditiilor meteo vitrege. Primul dintre ele s-a produs in cursul diminetii, la kilometrul 74, in Liliesti. A fost, practic, un carambol in care au fost implicate nu mai putin de sapte autoturisme si o ambulanta a SMURD-ului. Din cate…

- Un clujean este cercetat de polițiști, dupa ce a accidentat mortal un pieton pe raza județului Brașov, joi seara, pe raza localitații Bunești.Conform oamenilor legii, conducatorul unui autoturism – un barbat în vârsta de 44 de ani din municipiul Dej, județul Cluj,…

- Un grav accident de circulație a avut loc azi dimineața, puțin inainte de ora 06:00, pe DN17, la ieșire din Beclean spre Bistrița. Un barbat a fost accidentat mortal de un autocamion, dupa ce s-a angajat intr-o traversare neregulamentara. Din primele informații, șoferul unui autocamion – un barbat in…

- Un grav accident de circulație a avut loc azi dimineața, puțin inainte de ora 06:00, pe DN17, la ieșire din Beclean spre Bistrița. Un barbat a fost accidentat mortal de un autocamion, dupa ce s-a angajat intr-o traversare neregulamentara. Din primele informații, șoferul unui autocamion – un barbat in…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier pe DN17, la doi pași de Beclean. Un barbat de 70 de ani a fost lovit de un camion, fiind aruncat mai bine de 20 de metri. In ciuda eforturilor medicilor, acesta nu a putut fi salvat.

- Cautari ca in filme pentru prinderea unui sofer din Dambovita care a accidentat grav, joi, o femeie pe trecerea de pietoni si apoi a fugit. Dupa ce au aflat ca este vorba de un tanarul de 20 de ani, fara permis, care a mai afost cercetat pentru aceeasi infractiune, politistii din Gaesti s-au pus pe…

- Lucian Sova, ministrul Transporturilor, a participat, marti, la summit-ul ministerial privind transporturile, desfasurat la Budapesta. Aici el a avut discutii cu Peter Szijjarto, ministrul Afacerilor Externe si Comertului Exterior din Ungaria. Dar nu prea s-au inteles. Cica, discutiile s-au axat pe…

- Un subofiter de politie care s-a urcat beat la volan a accidentat mortal un barbat care traversa strada regulamentar, pe o trecere de pietoni, soferul fiind cercetat penal pentru ucidere din culpa.

- Un subofiter de politie care s-a urcat beat la volan a accidentat mortal un barbat care traversa strada regulamentar, pe o trecere de pietoni, marti dupa-amiaza, soferul fiind cercetat penal pentru ucidere din culpa.

- (update 12:16) Consilierul local din satul Corjeuți, din partea PD, Iurie Groza, care a accidentat mortal un copil de 7 ani a fost exclus din Partidul Democrat. Despre aceasta a anunțat liderului PD, Vladimir Plahotniuc, in cadrul briefingului de astazi al formațiunii.

- „Din primele cercetari efectuate la fata locului, a rezultat faptul ca un barbat, de 41 ani, din judetul Cluj, in timp ce ar fi condus o autoutilitara pe DE 583, dinspre Iasi catre Letcani ar fi surprins si accidentat un batran de 89 ani, care s-ar fi angajat in traversarea strazii prin loc nepermis",…

- Au curs apelurile la Salvare, in ultimul interval. Cadrele medicale au fost chemate in ajutorul unor oameni carora s-au simtit rau in strada, dar si al unor persoane care nu au adapost. Racirea vremii anuntata de meteorologi a facut ca un numar semnificativ de persoane sa aiba nevoie de ajutor. Detalii…

- Un copil de doar sapte ani, din Briceni, a fost lovit mortal de o masina in seara de duminica, 25 februarie, in timp ce se deplasa pe marginea carosabilului alaturi de mama sa. Tragedia a avut loc in apropiere de satul Corjeuti.

- Tragedie intr-o familie din raionul Briceni. Un copil de 7 ani a fost lovit aseara de o mașina la volanul careia se afla un șofer beat. Accidentul a avut loc aseara in jurul orei 19:40 in localitatea Corjeuți, in timp ce victima și mama sa se intorceau acasa de la biserica.

- Un om al legii a ajuns pe mana medicilor, la primele ore ale zilei de sambata, dupa ce a fost accidentat chiar in timp isi facea datoria. Totul s-a intamplat in centrul Capitalei, mai exact in zona Splaiului Unirii. Politistul de la Rutiera verifica documentele unui conducator auto oprit la control,…

- Un accident rutier, soldat cu moartea unei persoane, a avut loc duminica seara, în jurul orei 20.00, pe raza comunei Capușu Mare.Conform IPJ Cluj, un barbat, de 42 de ani, din Cluj-Napoca, în timp ce conducea un microbuz pe DN1 E60, dinspre Oradea înspre Cluj-Napoca,…

- Cel puțin 17 persoane au fost ucise într-un atac armat comis într-un liceu din Florida. Atacatorul are 19 ani și este un fost elev, exmatriculat din motive disciplinare, spune poliția. Adolescentul avea o pasiune pentru arme și un caracter dificil, spun foști colegi și profesori. Scenele…

- Cel puțin 17 persoane au fost ucise într-un atac armat comis într-un liceu din Florida. Atacatorul are 19 ani și este un fost elev, exmatriculat din motive disciplinare, spune poliția. Adolescentul avea o pasiune pentru arme și un caracter dificil, spun foști colegi și profesori. Scenele…

- Begu a reusit un nou rezultat bun, la Cluj, gratie victoriei pe care a reusit-o duminica Romania calificandu-se la barajul pentru promovarea in Grupa Mondiala la Fed Cup. Irina a depasit-o pe Katherine Sebov, cea care a inlocuit-o pe Carol Zhao, in echipa Canadei. Infruntarea care a adus cel de-al treilea…

- Un șofer a lovit refugiul de tramvai de pe strada Plopilor, conducând cu viteza mult prea mare pentru acel sector de drum. Din imagini se vede un taximetru care staționa chiar înainte de refugiu. Un șofer a trecut pe lânga taximetru, iar dupa…

- Accident grav in aceasta dimineața in municipiul Petrosani. Un barbat de 58 de ani a fost lovit de un autoturism care mai inainte intrase pe contrasens si acrosase o ambulanta ce transporta un pacient la spital. “Pacientul si soferul ambulantei ...

- Tanarul, care a lovit mortal polițistul din Coșnița, fiind in stare de ebrietate la volan, a fost plasat in arest pentru 30 de zile. Decizia a fost luata de catre magistrații Judecatoriei Dubasari.

- Ioan, un baiat de 17 ani din Cluj, a ramas orfan. Adolescentul a primit cumplita veste chiar de Boboteaza, iar de atunci viata lui s-a schimbat complet. Dupa decesul fulgerator al parintilor, Ioan a ramas si cu o datorie de 17.000 de euro, pe care nu are cum s-o plateasca. In ajutorul lui a sarit Ioana…

- Dupa respingerea contestației facuta de dr. Daniela Popescu la concursul pentru ocuparea funcției de manager al Serviciului Județean de Ambulanța, dr. Adrian Truica a fost desemnat caștigator. Fara contracandidat, el și-a susținut cu brio proiectul de management și urmeaza ca zilele acestea…

- Un barbat in varsta de 50 de ani a decedat dupa ce a fost lovit de un automobil in timp de se deplasa cu bicicleta. Tragedia s-a intamplat astazi, in jurul orei 18:00 in satul Țințareni, raionul Telenești.

- Un barbat in varsta de 36 de ani, din judetul Tulcea, a murit, marti seara, dupa ce a coborat din masina sa pentru a repara ceva si a fost lovit de un autoturism, DN22, la iesirea din comuna constanteana Lumina, spre Tulcea.

- O singura ambulanta din parcul SMURD Cluj nu depaseste termenul de casare, au declarat astazi reprezentantii conducerii institutiei. Medicul sef UPU-SMURD Cluj, Cristian Ursu, a sustinut ca o interventie a fost intrerupta deoarece exista pericolul ca ambulanta sa ramana fara usa.

- Un șofer a lovit, luni seara, mai multe autoturisme pe Calea Dorobanților, fiind acuzat ca facea liniuțe. Vitezomanul ar fi lovit 7 autoturime, dupa ce a derapat pe carosabilul umed. Foto: Info Trafic…

- Sfarșit tragic pentru un cetațean moldovean in varsta de 28 de ani, stabilit de mai mult timp in comuna Cisterna di Latina, Provincia Latina. Potrivit presei locale, moldoveanul a mers sambata seara acasa la niște conaționali pentru a lua cina. Dupa ce a stat la masa, tanarul a ieșit afara sa dea un…

- O femeie a decedat, duminica, dupa ce a fost lovita de o ambulanta, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Botosani, Nicoleta Federciuc.Accidentul a avut loc in orasul Saveni. O femeie in varsta de 72 de ani s a angajat neregulamentar in traversarea…

- A fost un real tambalau, seara trecuta, intr-un complex comercial din sectorul 2. O femeie a fost retinuta la capatul unui episod pe care nimeni nu si l-ar dori sa il vada repetat. Un apel primit la 112 a facut ca un echipaj de politie sa ajunga la centrul comercial in cauza, din cate au […] Femeie…

- Un accident rutier grav a avut loc miercuri seara in comuna Viseu de Sus din judetul Maramures, dupa ce un barbat care s a angajat intr o traversare regulamentara a fost accidentat mortal.Alexandru Ion, in varsta de 60 de ani, fostul comandant al politiei orasului Viseu de Sus, s a angajat in traversarea…

- Și-a facut praf mașina dar a scapat nevatamata. O femeie de 36 de ani, din Patarlagele, a vazut moartea cu ochii marți seara, pe DN10, in drum spre casa. In timp ce se deplasa cu mașina dinspre Buzau spre Berca, la Candești i-a ieșit in fața, pe șosea, un porc mistreț pe care l-a izbit […] Articolul…

- Un accident de circulație, soldat cu trei persoane ranite, s-a produs in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 15:10, pe DJ108B, intre Dej și Bobalna, la ieșire din localitatea Razbuneni. Conform primelor informații, conducatorul unui autoturism marca Ford, inmatriculat in județul Cluj – un barbat in varsta…

- Grav accident rutier produs pe raza municipiului Campulung! Un barbat de 84 de ani a fost lovit de un autoturism, batranul gasindu-si sfarsitul in drum spre spital. Nicolae Baldovinescu de 84 de ani din Campulung, se deplasa cu un triciclu, o bicicleta electrica, pe strada Fratii Golesti din…

- In urma cu puțin timp, un barbat de 56 de ani a fost lovit de un TIR la ieșire din Unirea, spre Livezile. Acesta circula pe marginea drumului, iar șoferul mastodontului spune ca i-a sarit in fața. Barbatul a fost declarat decedat de catre echipajul SMURD ajuns la fața locului.

- Accident mortal la Ceadar-Lunga. Un barbat de 61 de ani a decedat dupa ce bicicleta pe care o conducea a fost lovit de un automobil de model Citroen. Impactul a avut loc in jurul orei 18:00 in apropiere de satul Joltai.

- Varstnicul a fost filmat intrand in sediul Guvernului. "Vedeți ca nu are nimic la ochi? Uitați-l cum urca la Guvern ca la el acasa. A venit sa ii dea vreun cec, ma!", spune un protestatar pe filmare. Cristian Mihai Dide este persoana care a publicat clipul cu barbatul. …

- Asa cum ne-am obisnuit, handbalul feminin are in fiecare an la inceputul lunii decembrie cate o competitie majora, fie Campionat Mondial, cum a fost cazul in acest an in Germania si unde Romania a fost eliminata surprinzator in optimi de Cehia, fie Campionat European. Din acest motiv, campionatele interne…

- Adolescentul de 18 ani care a luat o viața in noaptea de Craciun, urcandu-se beat la volan, va fi cercetat in stare de arest la domiciliu. Masura a fost luata miercuri, 27 decembrie, de judecatorul de drepturi și libertați, fiind valabila pentru urmatoarele 30 de zile. Reamintim ca acest tanar din Chieșd…

- Sfarșit tragic pentru un barbat in varsta de 64 de ani. Acesta a fost lovit de un automobil la trecerea de pietoni. Accidentul s-a intamplat in seara zilei de ieri pe strada Calea Ieșilor ai Capitalei.