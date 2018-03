Stiri pe aceeasi tema

- Drama fara margini intr-o familie din Cluj. Copilul lor de doar 14 ani a fost spulberat de o ambulanța care era in misiune. Din nefericire, din cauza handicapului pe care il avea, tanarul nu a auzit ambulanța. Salvarea avea semnalele acustice și luminoase in funcțiune, pentru ca se grabea sa ajunga…

- Privit prin ochii unui medic aradean, accidentul soldat cu ranirea grava a unei batrane de 85 de ani, vineri dimineața, pe trecerea de pietoni de langa Biserica Catolica amplasata in zona Teatru, arata altfel. Cadrul medical ne-a povestit ca a trecut prin zona și a vazut-o pe femeie cazuta, inecandu-se…

- Un apel la 112 facut vineri dupa-amiaza din zona rurala Parvu Rosu - Costesti, judetul Arges, pentru o gravida ajunsa la soroc a pus pe jar Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta. Dat fiind faptul ca pe DN 65 B, singura sosea pe care femeia putea fi dusa la Spitalul Judetean Arges au fost, astazi,…

- Traficul rutier este blocat, vineri dimineata, pe un sens de mers al DN 1, in zona Liliesti, din cauza unei tamponari in lant in care a fost implicata si o ambulanta SMURD. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, in eveniment au fost implicate cinci autovehicule, intre care o ambulanta…

- Un cititor din Campia Turzii a sesizat pericolul pe care-l reprezinta o trecere pentru pietoni, situata la instersecția strazilor George Coșbuc cu Mihail Sadoveanu, care in timp a ramas fara marcajul specific, motiv pentru care conducatorii auto nu sunt atenți in zona, iar traversarea ar putea deveni...…

- Un barbat de 57 de ani, care traversa regulamentar pe trecerea de pietoni, si-a pierdut viata dupa ce a fost lovit in plin de un autoturism BMW, in centrul municipiului Radauti. Accidentul a avut loc marti seara, in jurul orei 18.30. Radauteanul Tudorel G., in varsta de 31 de ani, circula pe strada…

- Un barbat in varsta de 60 de ani a fost accidentat luni, in timp ce s-a angajat in traversarea regulamentara pe trecerea de pietoni de pe Calea Bucuresti, o artera intens circulata la intrarea in Brasov dinspre Predeal. Conducatorul autoturismului implicat a parasit locul accidentului, a informat…

- Un barbat de 49 de ani a fost scos, joi la ora 17, din Valea Zalaului, in apropierea podului care traverseaza valea, in zona intersecției cu strada Tudor Vladimirescu, din municipiu. ISU SMURD a intervenit in urma unui apel la 112 efectuat de un trecator care l-a vazut pe barbat zacand in apa. Se pare…

- Un barbat in varsta de 68 de ani a fost accidentat mortal marti dupa-amiaza pe o trecere de pietoni din municipiul Arad, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Arad, inspector principal Lorena Radu. "Aflat la volanul autoturismului personal, un barbat in varsta de…

- Un subofiter de politie care s-a urcat beat la volan a accidentat mortal un barbat care traversa strada regulamentar, pe o trecere de pietoni, marti dupa-amiaza, soferul fiind cercetat penal pentru ucidere din culpa.

- Un barbat si-a pierdut viata, marti dupa-amiaza, dupa ce a fost lovit violent de un autovehicul. Accidentul a avut loc in... The post Barbat accidentat mortal pe trecerea de pietoni. Soferul este politist si era baut appeared first on Renasterea banateana .

- Accident rutier in municipiul Buzau, intersectia Unirii cu Balcescu. Potrivit primelor informatii, se pare ca un autoturism ar fi acrosat doi pietoni. La fata locului actioneaza echipaje de politie, o ambulanta SMURD si o ambulanta SAJ

- Un taximetrist a accidentat mortal o femeie de 61 de ani pe strada Traian Vuia. ”In jurul orei 11:30, un conducator auto care circula pe strada Traian Vuia, inspre centrul municipiului, a surprins si accidentat mortal o femeie, de 61 de ani, din Cluj Napoca,…

- Tanarul care a provocat accidentul rutier de miercuri seara a fost retinut pentru 24 de ore, fiind dus in arestul IPJ. El este cercetat pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, potrivit news.ro. Reprezentantii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta spun ca starea celor doi…

- Un barbat in varsta de aproximativ 60 de ani a fost lovit, joi dimineata, pe o trecere de pietoni de pe centura Bucurestiului de un tir care circula din directia Mogosoaia spre Otopeni, au anuntat oficiali ai IPJ Ilfov, potrivit AGERPRES.Citeste si: Greii din politica care au SCAPAT de vigilența…

- Șoferul autospecialei in care se aflau polițiști de la Serviciul de Acțiuni Speciale l-a izbit in plin pe pietonul de 57 de ani care s-a stins la spital din cauza ranilor grave. Scena infioratoare ...

- O femeie a fost lovita pe trecerea de pietoni de o ambulanța condusa de un șofer beat. In urma impactului femeia a decedat. O femeie a fost ucisa pe trecerea de pietoni in Bucuresti, iar fiica sa este in stare grava dupa ce o ambulanta condusa de un sofer baut le-a lovit in plin.…

- Pompierii clujeni au fost solicitați, luni dupa-amiaza, pentru a interveni la un bloc aflat în construcție, pe strada Aurel Vlaicu, din Cluj-Napoca, unde un barbat a cazut de la înalțime.Potrivit purtatorului de cuvânt al ISU Cluj, incidentul a avut loc în jurul…

- O ambulanța din Bistrița care transporta un pacient de la Cluj-Napoca la Beclean a ieșit de pe sosea și s-a izbit de un copac. S-a intamplat in Dej, șoferul fiind derutat de un semn de circulatie amplasat prost, care avea rolul de a semnaliza o groapa.

- Echipajele SMURD au intervenit la 22 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la doua dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj SMURD de prim ajutor calificat și o autospeciala cu apa și spuma de la Detașamentul de Pompieri Costești…

- Polițiștii Punctului de Trecere a Frontierei Bors au descoperit, la un control efectuat in momentul in care un barbat de 46 de ani voia sa intre in țara, ca autoturismul pe care-l conducea, in valoare de 40.000 de euro, figura ca „bun cautat pentru confiscare” din Marea Britanie, in data…

- Barboșii de la Beard Broathers Cluj si-au propus sa stranga aproximativ 150.000 de euro pana la sfarsitul anului, pentru a cumpara o ambulanta noua si sa o doneze celor care lucreaza la SMURD.

- Ionut Cristian Manea zis „Jumbo“, soferul care a accidentat pe data de 20 ianuarie o fetita si pe tatal ei pe trecerea de pietoni in cartierul Brazda lui Novac, iar apoi a fugit, a fost arestat. Alaturi de el mai sunt cercetati alti de trei barbati care l-au ajutat sa ascunda fapta.

- Dupa ce recent au dotat secția de arși a Spitalului Județean din Cluj cu echipamente de care era neaparata nevoie, membrii Beard Brothers doresc sa doteze Serviciul Mobil de Urgența, Reanimare și Descarcerare cu o ambulanța noua. Decizia lor a venit la câteva zile dupa ce medicul șef UPU-SMURD…

- In urma anchetei, oamenii legii au stabilit ca barbatul a fost ajutat de alti trei prieteni ca sa stearga urmele. Acestia au dezmembrat autoturismul. Miercuri, s-au efectuat mai multe percheziti la locuintele suspectilor. Politistii au ridicat mai multe componente ale masinii. Soferul a fost…

- In urma cu puțin timp, o fetița a fost lovita pe o trecere de pietoni din cartierul Broșteni de catre un șofer neatent. Minora traversa strada regulamentar prin dreptul supermarketului Fortuna. Ambulanța este la fața locului și ii acorda fetiței primele ingrijiri. Vom reveni!

- Un barbat in varsta de 62 de ani a fost accidentat mortal pe trecerea de pietoni, in Gura Humorului, conditiile in care s-a petrecut tragedia nefiind inca foarte clare, in sensul ca este posibil ca victima sa fi fost cazuta pe carosabil inainte de a fi lovita. Accidentul rutier s-a petrecut luni ...

- Un pacient nu a putut fi preluat de un echipaj SMURD pentru ca exista riscul sa cada ușa autospecialei pe drum. Medicul sef UPU-SMURD Cluj, Cristian Ursu, a spus ca autospecialele sunt vechi și este nevoie rapida se investiții. ”Cele…

- Conducerea UPU-SMURD Cluj a reclamat, marti, vechimea ambulantelor si a aparaturii instalate, povestind, in acest context, despre situatii hilare in care s-au gasit echipajele. La o interventie, un pacient nu a putut fi preluat de prima echipa trimisa deoarece cadea usa ambulantei. Medicul…

- O femeie a decedat, duminica, dupa ce a fost lovita de o ambulanta, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Botosani, Nicoleta Federciuc.Accidentul a avut loc in orasul Saveni. O femeie in varsta de 72 de ani s a angajat neregulamentar in traversarea…

- Barbatul care în septembrie 2016 a intrat în plin cu masina într-un grup de copii care se jucau pe trotuar, în judetul Galati, omorând 2 dintre ei, a fost condamnat la 7 ani si 8 luni de închisoare.

- Zi neagra pe soselele din Maramuresul istoric. In mai putin de o jumatate de ora, in cursul zilei de miercuri, 24 ianuarie s-au petrecut nu mai putin de doua accidente mortale. Evenimentele s-au petrecut la Moisei si Viseu de Sus, iar victimele au fost pietoni. In accidentul petrecut la Viseu de Sus…

- Un accident rutier grav a avut loc miercuri seara in comuna Viseu de Sus din judetul Maramures, dupa ce un barbat care s a angajat intr o traversare regulamentara a fost accidentat mortal.Alexandru Ion, in varsta de 60 de ani, fostul comandant al politiei orasului Viseu de Sus, s a angajat in traversarea…

- Un barbat in varsta de 70 ani a ajuns la spital, marți, dupa ce un șofer l-a accidentat pe o trecere de pietoni din Slatina. Evenimentul s-a produs pe o trecere de pietoni din partea de jos a orașului, pe ...

- Un șofer de tir din Suceava a fost implicat intr-un accident rutier mortal pe raza județului vecin, Bistrița-Nasaud. S-a intamplat sambata seara, pe DN 17, care leaga Suceava de Ardeal, la ieșirea din Unirea spre Livezile.Conform colegilor de la bistriteanul.ro, tirul inmatriculat in Suceava, ...

- In perioada 8 14 ianuarie, cotidianul ZIUA de Constanta a derulat un sondaj de opinie cu intrebarea "Vreti ca in Constanta sa fie montati stalpi de iluminat la fiecare trecere de pietoni ldquo;. 96 dintre participanti au raspuns afirmativ la intrebare, in timp ce restul dintre ei nu sustin aceasta idee.…

- Un accident grav de circulație s-a produs pe Bulevardul Muncii, vineri seara, în apropiere de depoul de tramvaie. Mai multe echipaje de la SMURD s-au deplasat la acest accident. Traficul este blocat ”În accidentul rutier…

- Accidentul a avut loc marți dimineața. La fața locului s-au deplasat polițiștii, criminaliștii, dar și un echipaj de ambulanța. Pentru ca pietonul era ranit grav, medicii de pe ambulanța au luat decizia de a-l transporta la Spitalul Huedin. Medicul de garda de la aceasta unitate a decis sa…

- Un biciclist a fost accidentat mortal la Cluj-Napoca, marți dimineața, într-o zona cu trafic intens. Accidentul ar fi avut loc în jurul orei 7.00, pe strada Porțelanului, în fața restaurantului Safir. Biciclistul nu a mai putut fi resuscitat. Vom…

- Soferul de 16 ani care vineri seara a lovit cu o camioneta sase pietoni pe DN 17, in localitatile Tureac si Muresenii Bargaului din judetul Bistrita-Nasaud, a fost externat din spital si dus la audieri, potrivit datelor comunicate, sambata, AGERPRES de catre purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Un tanar, de 16 ani, din Tureac a fost prins și este cercetat de polițiști dupa ce a accidentat 6 persoane, in localitațile Tureac și Mureșenii Birgaului. La data de 5 ianuarie, pe DN 17, in localitatea Tureac, un tanar, de 16 ani, din localitate, in timp ce conducea o autoutilitara, in stare vadita…

- O șoferița și un bebeluș au ajuns la spital, joi, dupa ce au fost loviți de o mașina SMURD aflata in misiune. Ambulanța transporta un pacient la spital și avea semnalele acustice și luminoase in funcțiune, insa cu toate acestea, salvarea nu a fost observata de șoferița. Femeia, in varsta de 28 de ani,…

- O femeie și bebelușul ei de patru luni au ajuns la spital, in aceasta dimineața, dupa ce mașina pe care aceasta o conducea a fost lovita de o ambulanța SMURD. S-a intamplat la intersecția strazii Gheorghe Lazar cu bulevardul Circumvalațiunii. “In accident a fost implicata o ambulanța SMURD care transporta…

- Un bistrițean s-a ales cu dosar penal dupa ce, in urma cu aproximativ doua saptamani, a accidentat pe trecerea de pietoni un adolescent in varsta de 15 ani, și apoi a fugit. Miercuri 27 decembrie a.c., in cadrul cercetarilor intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de parasirea locului…

- Perioada sarbatorilor de Craciun a fost, din pacate, in acest an, umbrita de multe accidente rutiere, mai multe persoane pierzandu-si viata si alte cateva zeci ajungand la spital pentru ingrijiri medicale. Un agent principal de la Postul de Politie Moara a acrosat si accidentat mortal o fetita de ...