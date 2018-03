Stiri pe aceeasi tema

- Familia a sunat la 112, iar la locul solicitarii a intervenit un echipaj SMURD care a transportat victima in Unitatea de Primire Urgente (UPU) de la Spitalul „Sfantul Spiridon". Potrivit medicilor, femeia era cunoscuta cu sindrom depresiv. „Pacienta a fost gasita in stare comatoasa, dupa o ingestie…

- Cei doi barbati au fost transportati in weekend de echipaje medicale in Unitatea de Primire Urgente (UPU) de la Spitalul „Sfantul Spiridon" cu multiple plagi taiate. Potrivit medicilor, Alexandru N., in varsta de 51 de ani, prezenta o plaga injunghiata penetranta in torace. Barbatul a fost operat de…

- Initial, pacientul a fost consultat in Unitatea de Primire Urgente (UPU). Victima le-a povestiti medicilor ca facea furaje la o microferma si si-a prins antebratul intr-un utilaj agricol. „Pacientul cu amputatie posttraumatica prin smulgerea antebratului stang a fost internat pentru tratament pe sectia…

- Directia de Sanatate Publica Iasi a cerut Spitalului „Sfantul Spiridon“ din Iasi un punct de vedere in cazul medical al unui bolnav care sustine ca seful clinicii II chirurgie l-a operat gresit.

- Pacientul a fost internat si operat in sectia clinica de ortopedie de la Spitalul „Sfantul Spiridon", dupa ce anterior a fost evaluat in Unitatea de Primire Urgente. „Pacientul cu fractura bimaleolara deschisa si cu etilism acut a fost dus direct in sala de operatie. Barbatul a relatat ca a consumat…

- Astfel, in ultima garda, in Unitatea de Primire Urgente (UPU) de la Spitalul „Sfantul Spiridon" s-au prezentat cinci pacienti cu traumatisme usoare dupa ce au cazut din picioare. „Un barbat in varsta de 40 de ani s-a prezentat in UPU policontuzioant prin cadere accidentala de pe scara, de la aproximativ…

- Un barbat din Campineanca a ajuns in stare grava la Unitatea de Primire Urgențe (UPU) Focșani, in cursul zilei de sambata, dupa ce a cazut dintr-o caruța. Potrivit unor surse, barbatul s-ar fi aflat pe niște baloți, cand s-a dezechilibrat și a cazut din atelajul care staționa. „(...),…

- Incident șocant, vineri seara, la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Municipal din Timișoara. Un barbat a început sa amenințe cu un cuțit pacienții și nu s-a potolit pâna nu a fost imobilizat de un subofițer al ISU Timiș.

- A murit primul pacient care suferea de gripa in județul Timiș. Este vorba despre barbatul de 58 de ani internat la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, al carui deces a fost cauzat de complicațiile date de gripa.

- Pacientul era internat de o saptamana la spitalul de la Padurea Verde, iar gripa, tip A H1N1, a fost confirmata de analizele de laborator. Conform doctorilor, cauza decesului este insuficiența respiratorie. Pacientul era de o saptamana intubat, medicii au incercat sa-l salveze, dar,…

- Un bebeluș de doar 11 luni, din Panciu, a fost internat in secția Chirurgie Infantila a Spitalului Județean de Urgența Focșani, dupa ce a fost adus la Unitatea de Primire Urgențe cu arsuri la nivelul toracelui și al umarului stang. „(...), arsura prin lichid fierbinte, grad I-II parcelar torace anterior,…

- O femeie in varsta de 65 de ani, din comuna Mera, a ajuns sambata dimineața la Unitatea de Primire Urgențe (UPU) Focșani, cu diagnosticul de politraumatism prin agresiune. Femeia le-a povestit medicilor ca in urma cu cinci zile ar fi fost violata și ca are nevoie de ingrijiri medicale,…

- Barbat din Iași, acuzat ca și-a ucis amanta in chinuri groaznice. Femeia, mama a opt copii, a fost lovita cu toporul și a ars de vie in casa pe care concubinul ei ar fi incendiat-o. Incidentul șocant s-a petrecut, in noaptea de vineri spre sambata, in localitatea Podu Iloaiei. Gandurel, un barbat de…

- Doi soti din localitatea Borosesti, comuna Scanteia, au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce casa in care locuiau a luat foc in timp ce ei, se pare, dormeau. Victimele, o femeie in varsta de 59 de ani si un barbat in varsta de 62 de ani, au fost transportate in Unitatea de Primire Urgente (UPU)…

- In noaptea de Valentine"s Day, dupa ce s-a certat cu iubita cu care locuia, un iesean a dormit in zapada. Barbatul, in varsta de 31 de ani, a ajuns ulterior in Unitatea de Primire Urgente (UPU) de la Spitalul „Sfantul Spiridon" cu frisoane si hipotermie usoara. Barbatul le-a povestit medicilor ca, in…

- Un iesean a sfarsit tragic, oprindu-i-se inima chiar in timp ce juca la „pacanele", intr-un local cu aparate pentru astfel de jocuri. Barbatul, in varsta de 45 de ani, a decedat alaltaseara, in jurul orei 22.30, in Unitatea de Primire Urgente (UPU) de la Spitalul „Sfantul Spiridon". Pacientul a fost…

- Barbatul a fost operat de chirurgi intrucat a ajuns in Unitatea de Primire Urgente (UPU) in soc traumatic, dupa ce a fost prins de un tractor in cadere. Victima a fost preluata de la Raducaneni de un echipaj medical SMURD. „Pacientul a ajuns in UPU cu un traumatism abdominal prin strivire, soc traumatic,…

- Daca, la inceputul saptamanii, in Unitatea de Primire Urgente (UPU) ajungeau 170 de cazuri, dintre care 60 erau etichetate ca viroze respiratorii, in ultima garda au ajuns 130 de copii, atat cu viroze, cat si cu alte probleme de sanatate. „Este o perioada stationara si mai putin aglomerata, nu stim…

- „Pacientul prezenta plaga injunghiata latero-cervicala stanga, a fost internat in Clinica ORL", a precizat prof. dr. Diana Cimpoesu, medic-sef UPU-SMURD. Un alt caz a fost cel al unui barbat de 32 de ani din Popricani care a ajuns la spital si a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce a cazut de pe…

- Mai mulți vranceni au ajuns in weekend la Unitatea de Primire Urgențe (UPU) Focșani, dupa ce au fost implicați in altercații. Un barbat din Panciu a refuzat sa fie internat, dupa ce a fost adus la UPU cu mai multe traumatisme suferite in urma unei caderi de pe bicicleta. „H.C., barbat…

- In anul 2017, pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgența Arad au participat, in medie, la 27 de intervenții pe zi, in total – anul trecut – echipajele inspectoratului luand parte la 9.978 de situații de urgența. Inspectoratul șef al ISU Arad, lt. col. Cristian Garbau a precizat, cu ocazia…

- Un barbat care a incercat sa se sinucida a fost internat in stare grava la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi. Barbatul in varsta de 48 de ani a ajuns alaltaseara in Unitatea de Primire Urgente de la Spitalul „Sfantul Spiridon" cu o plaga impuscata submandibular, bucata de metal traversandu-i capul…

- Un bacauan care a incercat sa se sinucida a fost internat in stare grava la Spitalul de Neurochirurgie. Barbatul in varsta de 48 de ani a ajuns marti seara in Unitatea de Primire Urgente de la Spitalul „Sfantul Spiridon" cu o plaga impuscata submandibular. „In urma investigatiilor, pacientul a fost…

- Muncitorul ranit grav luni seara in timp ce lucra la o conducta de termoficare in zona Iuliu Maniu, in subteran, si care era internat la Spitalul Militar a murit. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central Dr. Carol Davila, pacientul a decedat marti,…

- Pentru unii ieseni, problemele conjungale se rezolva la spital. Doua paciente care au ajuns in ultima garda in Unitatea de Primire Urgente (UPU) de la Spitalul „Sfantul Spiridon" au avut nevoie de ingrijiri medicale din cauza relatiilor amoroase complicate in care sunt implicate. Astfel, o femeie de…

- O familie din Prisacani a fost distrusa din cauza unei posibile intoxicatii cu gaz metan de la butelie: un barbat in varsta de 70 de ani a murit, iar sotia sa, in varsta de 65 de ani, a ajuns in coma la Spitalul „Sfantul Spiridon". Pacienta a fost preluata, duminica, de medicii din Unitatea de Primire…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu a declansat o ancheta interna, in urma unui scandal care a avut loc sambata la Unitatea de Primiri Urgente. In centrul atentiei au fost primarul comunei Slivilesti, Sorin Bucurescu, si fiica acestuia. Tanara, in varsta de 20 de ani, s-a simtit rau…

- Astfel, un barbat de 47 de ani, din Cotnari, a fost internat in ATI la „Sf. Spiridon" dupa ce, in urma unui accident rutier in care a fost implicat si un tractor, i s-a rupt ficatul. „Pacientul a ajuns in Unitatea de Primire Urgente (UPU - n.r.) cu un traumatism forte abdominal, cu laceratie hepatica…

- Pacientul a fost transportat in Unitatea de Primire Urgente (UPU) de la Spitalul „Sfantul Spiridon" cu numeroase rani. „Barbatul, policontuzionat prin agresiune fizica, prezenta traumatism cranio-cerebral cu pierderea cunostintei, traumatism cranio-facial, epitaxis anterior bilateral oprit spontan,…

- Barbatul in varsta de 45 de ani le-a povestit medicilor ca, in urma cu doua zile, beat fiind, a cazut in zapada si a ramas acolo aproape 10 ore. Pacientul a fost consultat de urgentisti si de chirurgi si a fost internat in clinica de chirurgie II pentru tratament. „S-a prezentat in UPU cu degeraturi…

- Clinica de Ortopedie de la Spitalul „Sfantul Spiridon" este supraaglomerata. Cele 60 de paturi de la sectia clinica de ortopedie s-au dovedit insuficiente in aceste zile in care zeci de pacienti ajung la spital cu diverse fracturi provocate de cazaturile pe gheata. In aceste conditii, numarul de paturi…

- Accidentele casnice si de munca au adus cinci victime in urgente. Potrivit medicilor, in ultima garda, in Unitatea de Primire Urgente (UPU) de la Spitalul „Sfantul Spiridon" au ajuns cinci oameni din judet raniti dupa diferite accidente. Astfel, un barbat de 48 de ani din Razboieni a avut nevoie de…

- Politistii si procurorii fac cercetari dupa ce, sambata, o pacienta de 29 de ani a murit la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad. Potrivit unor surse medicale,...

- O tanara de 29 de ani care se afla in stop cardio-respirator a fost adusa la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului Clinic Judetean Arad. Medicii au efectuat manevrele de resuscitare, insa victima a decedat. Potrivit unor surse medicale, pacienta a fost adusa cu o masina de catre doi barbati,…

- Barbatul care sustine ca a fost lovit de medicul din Pucioasa povesteste pe pagina sa de Facebook ca a fost la spital cu bunica sotiei lui, careia asistentele i-au administrat o perfuzie cu glucoza si algocalmin si i-au spus sa mearga acasa. "Ieri 18.01, in jurul orelor 17:30, m-am prezentat la Urgenta…

- Dupa o ancheta de sapte ani, care a inclus mai multe expertize de specialitate, cu medici de renume care si-au asumat pareri avizate, concluzia procurorilor a fost ca medicul trebuie trimis in judecata. Pacientul a murit din cauza contaminarii plagii produse prin operatie, intra sau imediat postoperator,…

- Politia a deschis dosar penal pentru moarte suspecta in cazul copilului de un an si jumatate decedat la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Satu Mare, fiind ridicate documentele intocmite de medici, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al…

- Bolnavii nu gasesc locuri libere pentru internare la paliative indiferent de anotimpul in care se adreseaza medicilor. In garda trecuta, in Unitatea de Primire Urgente (UPU) de la Spitalul „Sfantul Spiridon" au fost consultati sapte bolnavi oncologici care aveau recomandare de ingrijire intr-o sectie…

- Un șofer de 16 ani din localitatea Tureac, județul Bistrița-Nasaud, a provocat aseara trei accidente rutiere dupa ce a urcat la volanul unei autoutilitare aparținând tatalui sau, baut bine. Tânarul a intrat în trei grupuri de colindatori care se deplasau pe marginea drumului național…

- Temperatura corpului era extrem de scazuta, de 29 de grade, fiind incalzit de medicii de acolo, si transportat la Unitatea de Primire Urgente (UPU) de la Spitalul „Sf. Spiridon", unde atunci cand a ajuns avea o temperatura a corpului de 33 de grade. Dupa incalzire, barbatul va ramane internat pe Clinica…

- Un grav accident s-a produs dupa ce au intrat in coliziune frontala doua autoturisme, unul cu numar de de inmatriculare de Bucuresti si unul de Suceava, in care se afla cate o familie, una dintre acestea cu doi copii. Potrivit Agerpres, la fata locului s-au deplasat doua module SMURD, doua…

- Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj a anunțat ca asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si spitaliceasca este asigurata in permanenta in perioada 22 decembrie 2017 – 3 ianuarie 2018 in toate unitatile sanitare publice, pentru toate specialitatile medico-chirurgicale si stomatologice,…

- Un agent al Politiei Locale din Buzau a ajuns la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului Judetean dupa ce i s-a facut rau la serviciu, in sediul instituției. Acesta a leșinat in timpul ședinței de instruire, inainte sa intre in serviciul de paza. UPDATE Politistul local care a lesinat la serviciu a…

- Colegii si prietenii Ceraselei Tatarciuc, tanara studenta din Botosani strivita de o masina pe trotuar, strang bani pentru a ajuta la inmormantarea fetei, scrie observator.tv. "Se strang bani pentru funerariile ce vor urma, așa ca cine dorește sa doneze, poate sa o faca la sediul SSFI (corpul…