- Un baiat roman, in varsta de 15 ani, care locuieste in Barcelona este mai bogat cu 200.000 de euro, dupa ce a castigat la Loteria Copilului din Spania. „Numele meu este Cosmin si am castigat 200.000 de euro”, a spus baiatul, transmite El Mundo. Tanarul este roman si impreuna cu familia s-a mutat in…

- Ianis Hagi (19 ani) și Dennis Man (20 de ani) apar pe lista de transferuri a andaluzilor de la Seviila. Sevilla are un start fenomenal de sezon. Este lider in La Liga, peste cei 3 granzi, Barcelona, Atletico Madrid și Atletico Madrid, și a marcat nu mai puțin de 18 goluri in ultimele 4 partide din…