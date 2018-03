Adolescent rănit grav după ce a aruncat benzină în sobă Pompierii Garzii Cehu Silvaniei au intervenit sambata, 24 martie, in jurul orei 20.30, pentru a stinge incendiul izbucnit la anexa unei gospodarii din localitatea Dobrin. Potrivit primelor cercetari, focul a fost declansat din cauza utilizarii de combustibil neadecvat pentru a aprinde focul din soba, sustin reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” Salaj. Mai exact, un adolescent de 14 ani, incercand sa incalzeasca locuinta, a aruncat benzina in soba ca sa aprinda focul. Tanarul a fost cuprins de flacari, suferind arsuri pe tot corpul. In incendiu a fost ranita si… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

