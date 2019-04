Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent de 19 ani a fost impușcat mortal fiindca a batut din greșeala la ușsa greșita. Acesta a implorat pentru viața lui inainte sa fie ucis. Omarian Banks a fost impușcat dupa ce a batut ...

- In jur de 40 de copii au fost ucisi in ultimul an in cursul manifestatiilor desfasurate in Fasia Gaza, de-a lungul frontierei cu Israel, si care au prilejuit ciocniri sangeroase cu armata israeliana, a comunicat joi UNICEF, cu doua zile inainte de implinirea unui an de la debutul mobilizarii palestiniene…

- Un tanar palestinian in varsta de 17 ani a fost impușcat mortal de trupele israeliene in urma unor confruntari care au avut loc intr-o tabara de refugiați in apropierea orașului Bethlehem din Cisiordania, a anunțat un oficial al serviciului de ambulanța, relateaza Reuters potrivit mediafax. Acesta…

- Proiectul de acord de pace elaborat de Administratia Donald Trump nu prevede infiintarea unui stat palestinian, ci autonomie extinsa pentru Fasia Gaza si Cisiordania, precum si mentinerea coloniilor evreiesti, afirma surse citate de cotidianul Al-Quds si de site-ul Ynetnews.com, potrivit Mediafax.Conform…

- Cel putin doi palestinieni au fost împuscati mortal de armata israeliana în cursul protestelor desfasurate vineri dupa-amiaza la frontiera Fâsiei Gaza cu Israelul, afirma surse citate de site-ul Ynetnews.com si de cotidianul Times of Israel, conform Mediafax.Mii de palestinieni…

- Trupele israeliene au impușcat mortal un palestinian și au ranit un altul in Cisiordania, au anunțat luni oficialii medicali, in timp ce armata a transmis ca cei doi au efectuat un atac cu bomba, relateaza Reuters. Nu au existat victime in randul militarilor in urma incidentului care a avut…

- Trupele israeliene au împușcat mortal un palestinian și au ranit un altul în Cisiordania, au anunțat luni oficialii medicali, în timp ce armata a transmis ca cei doi au efectuat un atac cu bomba, relateaza Reuters. Nu au existat victime în rândul militarilor în…

- Egiptul a deschis frontiera cu Fasia Gaza de la Rafah pentru trei zile incepand de marti, a anuntat Ministerul de Interne palestinian condus de Hamas, informeaza dpa. Frontiera va fi deschisa pana joi dupa amiaza. Din 6 ianuarie, aceasta frontiera era deschisa doar pentru cei care se intorceau in Fasia…