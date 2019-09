Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 71 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a spulberat o femeie de 52 de ani chiar pe trecerea de pietoni. Victima a suferit mai multe traumatisme, fiind internata in spital pentru ingrijiri medicale.

- O bunica din Statele Unite a incurcat prajiturile si a mancat-o pe cea „imbunatatita“ de nepotul ei cu cannabis, reactiile nostime ale femeii fiind filmate si postate pe internet de catre tanar Inregistrarea a devent virala pe retelele de socializare.

- Primul avocat din oficiu al criminalului, Bogdan Alexandru, a facut duminica dezvaluiri, la Romania TV, despre momemntul cheie al anchetei din Caracal. Aparatorul a spus ca, inițial, Gh. Dinca nu a recunoscut nimic. Nu cunostea fetele, nu a vazut, nu a cunoscut, nu… Dupa ce a vorbit o ora, intre patru…

- Doi activiști care militeaza pentru produsele alimentare din carne au fost amendați dupa ce au consumat veverițe crude, care aveau blana înca pe ele, la o piața vegana organizata în cartierul Soho din Londra.

- TAMPONARE…. Prefectul Popica a fost victima unui accident ușor, petrecut la ieșirea din Vaslui, langa stația OMV. Accidentul nu s-a soldat cu persoane ranite, iar mașinile au avut avarii ușoare. Vinovat de producerea accindetului a fost șoferul care a intrat in mașina prefectului. Este vorba despre…

- Aproape 300 de trepte, pe un deal abrupt, trebuiau sa urce miile de iubitori de rock care au ajuns in acest weekend in Poiana Golului, la Custom Festival. Odata ajunși insa in varf, erau rasplatiți cu o priveliște incredibila a Reșiței și cu muzica buna. Daca in primele doua seri festivalierii s-au…

- Un grav accident de circulatie a avut loc astazi la Braila. O tanara de 39 de ani si copilul ei de doi ani au fost loviti in plin de un autovehicul, al carui sofer nu a redus deloc viteza in apropierea trecerii de pietoni.