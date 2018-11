Adolescent mort, după ce a fost făcut KO într-un meci de kickboxing în Thailanda Un adolescent de 13 ani a murit dupa ce a fost facut KO intr-un meci de kickboxing desfasurat in capitala Thailandei, scrie DPA.



Decesul a fost anuntat de reprezentantii spitalului unde baiatul a fost transportat de urgenta duminica. Moartea a survenit dupa o hemoragie la nivelul creierului, adolescentul, care nu purta casca de protectie, lovindu-se cu capul de asfalt dupa ce a receptionat o lovitura puternica din partea adversarului.



Potrivit media locale, victima practica kickboxing de la varsta de opt ani, insa in Thailanda exista un puternic curent care cere interzicerea…

Sursa articol: agerpres.ro

