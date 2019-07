Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane, din care una e o femeie insarcinata, au fost ranite intr-un accident produs, joi seara, pe raza localitatii Metes, intre un autoturism si un camion care transporta butelii, recipientele fiind goale, informeaza AGERPRES.Citește și: Eugen Teodorovici SPULBERA SPECULAȚIILE: 'Nu…

- Autoritatile au intrat miercuri dupa-amiaza in alerta, pentru cautarea unui adolescent care s-ar fi inecat in Dunare, in localitatea constanteana Dunareni, la fata locului fiind trimise mai multe echipaje de interventie, inclusiv un elicopter SMURD.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii…

- Autoritatile au intrat miercuri dupa-amiaza in alerta, pentru cautarea unui adolescent care s-ar fi inecat in Dunare, in localitatea constanteana Dunareni, la fata locului fiind trimise mai multe echipaje de interventie, inclusiv un elicopter SMURD. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Un autobuz a intrat in coliziune cu doua autoturisme in aceasta seara, pe Drumul Național 73 (DN 73), in zona localitatii argesene Mioveni. In urma impactului, trei persoane au fost ranite, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges. Din primele cercetari, o masina ar fi iesit de pe DN…

- O persoana a murit si patru persoane au fost ranite, joi, intr-un accident rutier produs pe o strada din municipiului Pitesti. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges au...

- Detasamentul de pompieri Barlad din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui intervine, luni seara, pe DJ 243, unde trei autoturisme au ramas blocate din cauza apei de pe sosea. "Se intervine intre Perieni si Pogana, pentru deblocarea a trei autoturisme blocate de apa de pe sosea.…

- Pompierii din Vaslui au intervenit, sambata, cu o senilata pentru a ajuta un barbat care era inconstient, in localitatea Albesti, iar ambulanta cu medic a ramas blocata in noroi. In cele din urma, medicul a ajuns la pacientul de 51 de ani cu o masina de teren pusa la dispozitie de autoritatile locale,…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, se presupune ca incendiul ar fi izbucnit in timp ce batranul dormea, el locuind singur. 'Detasamentul de Pompieri Vaslui a fost solicitat sa intervina la un incendiu de locuinta in localitatea Gura Bustei. Proprietarul,…