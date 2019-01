Adolescent încătuşat şi băgat cu forţa în maşina poliţiei Polițiștii se aflau in timpul unei misiuni și sustin ca la un moment dat tanarul de 19 ani a devenit agresiv, moment in care au vrut sa il bage in mașina, pentru a-l duce la secție. Adolescentul susține insa ca a fost batut. Atat tanarul de 19 ani, cat și cei care au facut scandal, au fost duși la audieri. Adolescentul a fost amendat cu 5 mii de lei. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

