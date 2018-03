Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Iasi a decis, miercuri, ca un adolescentul din Iasi care era judecat pentru constituire de grup infractional organizat si trafic de droguri sa fie obligat sa mearga inapoi la scoala. "Instanta a dispus aplicarea, in cazul inculpatului minor Gabriel P., a masurii educativa a asistarii…

- O instanta egipteana a condamnat la moarte, sambata, zece barbati care au fost gasiti vinovati de organizarea unor atacuri teroriste asupra politiei si a fortelor de securitate, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- MASURI…Dupa ce a respins cererea de inlocuire a masurii arestului preventiv cu o masura mai usoara restrictiva de libertate, Curtea de Apel Iasi a mai luat o decizie impotriva Elenei Iuliana Bosnea, tanara acuzata de trafic de droguri. Instanta a decis sa instiinteze de indata Directia Generala pentru…

- Proxenet condamnat de Tribunalul Alba la inchisoare cu executare pentru trafic de persoane • Inculpatul a obligat o tanara din Republica Moldova sa practice prostituția in Italia și in Romania • Instanța l-a condamnat la 3 ani, 11 luni și 7 zile de inchisoare Un tanar in varsta de 25 de ani a fost…

- Becali este incarcerat la Penitenciarul din Slobozia, dupa ce a fost condamnat pe 20 februarie. Instanta suprema l-a condamnat pe Ioan Becali la de trei ani de inchisoare, iar in cazul fratelui sau, Victor Becali, magistratii au decis sa sa fie condamnat la cinci ani si opt luni de inchisoare. Sursa:…

- Un adolescent galez in varsta de 17 ani a fost condamnat la inchisoare pe viata dupa ce a fost gasit vinovat de planuirea unui atac terorist la un concert pe care cantaretul Justin Bieber l-a sustinut in Cardiff.

- Bulibasa din comuna Grajduri, judetul Iasi, a fost gasit vinovat de ultraj dupa ce a lovit un functionar al primariei din comuna. In acelasi dosar a fost condamnat si fiul bulibasei, ambele pedepse fiind de 1 an de inchisoare.

- In urma a 13 perchezitii efectuate pe raza municipiilor Resita, Caransebes si Lugoj, a fost destructurata o grupare infractionala banuita de trafic de droguri. La perchezitii au ridicate 200 de doze susceptibile a fi substante psihoactive sau droguri de risc. La data de 28 februarie a.c., politistii…

- O femeie din Satu Mare a fost reținuta pentru trafic de droguri. In „afacere” mai sunt implicați și alți trei barbați. Femeia este iubita unuia dintre aceștia. O femeie si trei barbati, respectiv Madalina Mihaela V., Ionut Mirel D., Bogdan Andrei D. si Marian I., au fost reținuti și apoi arestați intr-un…

- Trei persoane au fost retinute pentru 24 de ore si sase au fost plasate sub control judiciar in urma perchezitiilor domiciliare efectuate de politisti la persoane banuite de trafic si consum de droguri din Bacau, Constanta si Eforie Nord, informeaza un comunicat al IGPR, transmis vineri Agerpres.Conform…

- Fostul deputat PNL Mircea Rosca a fost condamnat joi de Inalta Curte de Casatie si Justitie la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea unei infractiuni de trafic de influenta. Instanta a stabilit in cazul lui Mircea Rosca un termen de incercare de 5 ani, timp in care fostul deputat…

- Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Vaslui au efectuat marti cinci perchezitii domiciliare in municipiul Vaslui, intr-un dosar de trafic de droguri, in urma carora au fost ridicate mai multe telefoane mobile, cartele, medii de stocare si aproximativ 50 de grame de substanta…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ieri ca nu ii va cere demisia consilierului sau Darius Valcov, condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare, pana cand nu va fi pronuntata o decizie definitiva in acest dosar. „Nu am abandonat niciodata un membru al echipei mele care trece printr-un moment…

- Un primar care este si un important avocat in Belgia s-a oferit sa il reprezinte pe romanul care s-a trezit condamnat la inchisoare cu executare de o instanta belgiana, in ciuda faptului ca nu luase parte la proces.

- Un fost ofiter SRI, trimis in judecata pentru trafic de droguri de mare risc, a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare. Sentinta este definitiva si a fost pronuntata de Curtea de Apel Timisoara.

- Ciprian Sabin Mares, maior in cadrul SRI Arad, a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel Timisoara la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru trafic de droguri. Initial, in decembrie 2017, maiorul SRI primise la Tribunalul Arad o pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare cu suspendare, insa…

- Un maior SRI din vestul țarii a fost condamnat la ani grei de inchisoare cu executare de catre Curtea de Apel Timișoara pentru trafic de droguri. Este vorba de Ciprian Sabin Mareș, fost șef al Departamentului Antidrog al SRI Arad. Inițial, acesta a fost condamnat, in luna decembrie a anului trecut,…

- Maiorul SRI Ciprian Sabin Mares, judecat pentru trafic de droguri, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Timișoara la trei ani și jumatate de inchisoare cu executare. Inițial, magistrații Tribunalului Arad il condamnasera pe maior la doi ani și jumatate de inchisoare cu suspendare. Alaturi de…

- Ciprian Sabin Mareș, maior în cadrul SRI Arad, a fost condamnat, joi, la 3 ani și 6 luni de închisoare pentru trafic de droguri, de judecatorii Curții de Apel Timișoara, dupa ce inițial a primit o pedeapsa cu suspendare la Tribunalul Arad.

- Ciprian Sabin Mares, maior in cadrul Serviciului Roman de Informatii Arad, a fost condamnat, joi, la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru trafic de droguri, de magistratii Curtii de Apel Timisoara, dupa ce initial primise o pedeapsa cu suspendare, la Tribunalul Arad,transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Curtea de Apel Timisoara s-a pronuntat, joi, dupa apelurile formulate de maiorul SRI Arad Ciprian Sabin Mares si interlopului Eduard Palincas, ambii condamnati de Tribunalul Arad pentru trafic de droguri, sentinta care a fost atacata si de DIICOT, care a considerat pedepsele prea blande.Astfel,…

- Judecatorii Curtii de Apel Timisoara l-au condamnat, joi, la trei ani si jumatate de inchisoare cu executare pe maiorul SRI Ciprian Sabin Mares din Arad, condamnat initial de Tribunalul Arad la doi ani si jumatate cu suspendare pentru trafic de droguri. Decizia este definitiva.

- Condamnat pentru trafic de substanțe psihoactive, depistat de polițiști in timpul unei acțiuni. In timpul unei acțiuni pentru depistarea persoanelor urmarite, polițiști de investigații criminale din cadrul Secției nr. 1 Ploiești au reținut un localnic de 28 de ani, pe numele caruia Tribunalul Prahova…

- Ciprian Sabin Mares, maior în cadrul SRI Arad, a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel Timisoara la 3 ani si 6 luni închisoare cu executare pentru trafic de droguri, noteaza Agerpres.

- Ciprian Sabin Mares, maior in cadrul SRI Arad, a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel Timisoara la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru trafic de droguri. Initial, in decembrie 2017, maiorul SRI primise la Tribunalul Arad o pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare cu…

- Mandat pus in aplicare de polițiștii de investigații criminale La data de 29 ianuarie a.c., polițiștii Biroului Investigații Criminale au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de catre Tribunalul Vrancea, impotriva unui barbat de 32 ani, din municipiul Focșani. Barbatul…

- DJ-ul din Dej cercetat pentru trafic de droguri a fost plasat de magistrați in arest la domiciliu. Masura vine dupa ce acesta a petrecut aproape trei luni in spatele gratiilor. Va reamintim, DJ-ul din Dej a ajuns dupa ce a fost prins in flagrant, la data de 2 noiembrie 2017, pe raza localitații Birsau…

- Sorina Pintea, popusa pentru postul de ministru al Sanatatii, este manager al Spitalului Judetean din Baia Mare. Pentru cateva luni, in urma alegerilor din 2016, a fost senator, dar a renuntat la mandat pentru a reveni la conducerea spitalului. Fiul Sorinei Pintea, Ionut Pintea, a fost condamnat, in…

- Sorina Pintea, ministrul desemnat al Sanatații, are o piatra de moara care a impiedicat-o in mai multe randuri sa ajunga in funcții inalte. Fiul Sorinei Pintea, Ionuț Pintea a fost condamnat la șase ani de inchisoare pentru trafic de droguri, dupa ce a fost prins de doua ori.Ionuț Pintea a…

- Sorina Pintea, propunerea PSD-ALDE pentru ministerul Sanatatii, a studiat la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj Napoca in perioada 1984-1988, unde a terminat facultatea de economie. A caștigat un mandat de parlamentar, in 2016, insa a demisionat din Parlament, in februarie 2017. In 2011, fiul sau a…

- Trei indivizi care au vandut zeci de pliculete cu substante psihoactive unor tineri din zona Radauti le rad acum in nas anchetatorilor, dupa ce judecatorii de la Curtea de Apel Suceava au decis sa-i puna in libertate. Intr-o prima faza, fratii Andrei-Toader Jurovschi si Leonard-Dragos Jurovschi, ...

- Un politist din judetul Satu Mare, trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta si luare de mita si care a fost condamnat la trei ani si opt luni de inchisoare cu executare, a fost incarcerat, joi, la Penitenciarul din oras. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare precizeaza,…

- Trimisi in judecata de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT , Cetin Noris Memedali si Senol Memedali au fost condamnati ieri de Tribunalul Constanta. Cetin Noris Memedali a luat doi ani de inchisoare pentru trafic international ilicit de…

- Plasat in arest la domiciliu de catre magistratii salajeni, Florin Enghes, fratele lui Emil Enghes, DJ-ul dejean arestat in noiembrie 2017 pentru trafic de cannabis, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, prin decizia Curtii de Apel Cluj. Instanta superioara a admis vineri, 19 ianuarie, contestatia…

- La aproape opt luni de la comiterea crimei „fara sens”, ucigașii lui Razvan Sirbu, un tanar din Iași de doar 21 de ani, au fost condamnați la inchisoare pe viața. Dupa ce a aflat verdictul instanței, unul dintre tinerii de 19 ani a atacat un gardian care trebuia sa-l duca la penitenciar. La violențe…

- Politistii de frontiera din Timis au prins, in Vama Cenad un un barbat condamnat la inchisoare pentru trafic de droguri, dar in urmarire internationala. Individul a incercat sa iasa din tara, insa politistii au constatat ca acesta era cautat de autoritatile romane inca din luna martie a anunlui trecut,…

- Un barbat judecat la Alba Iulia pentru trafic de minori a fost condamnat la 6 ani, 6 luni și 4 zile de inchisoare. Decizia a fost pronunțata in 20 decembrie la Tribunalul Alba. Lingurar Mihaița Marius este acuzat ca a recrutat o minora in varsta de 15 ani, pe care, prin agresiuni fizice si psihice,…

- Drama intr-o familie din Iași. O copila de doi ani și patru luni a fost luata din brațele mamei, intrucat instanța a decis ca trebuie sa locuiasca in Belgia, cu tatal. Mama fetiței a fost acuzata de rapire internaționala de fostul sau partener de viața.

- Un barbat din judetul Iasi este suspectat ca si-ar fi ucis sotia, dupa care, alaturi de fiul sau de 17 ani, ar fi ingropat-o pe un camp. Minorul ar fi fost obligat sa ajute la inhumarea mamei, fiind amenintat, la randul sau, cu moartea.

- Un adolescent de 17 ani din comuna Hirlau, judetul Iași, le-a marturisit vecinilor ca tatal i-a ucis mama și apoi l-a fortat sa ascunda urmele crimei. Alertati de vecini, politistii au descoperit trupul femeii ingropat in apropierea casei.

- Hotelul Teleferic a gazduit in acest sezon multe vip-uri locale dar nu numai. Pe langa diferiti oameni de afaceri clienti ai casei, vedete, politicieni, functionari publici, cum ar fi presedintele Consiliului Judetean Valcea (o masa tare interesanta), un grup care a atras atentia civililor din superbul…

- Un adolescent din Cluj s-a ales cu dosar penal dupa ce s-a urcat la volan fara a deține permis de conducere. Tanarul in varsta de 18 ani a fost depistat in trafic joi, 28 decembrie, de catre polițiști din cadrul Secției 2 Sinmihaiu Almașului, in timp ce conducea un autoturism, pe Drumul Național 1G,…

- Poliția Români a desfașurat peste 200 de percheziții, în ultimele doua saptamâni, pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata.”În perioada 6 – 20 decembrie a.c., 443 de politisti specializati în combaterea criminalitatii organizate…

- Un exemplu puteti urmari in materialul video de mai jos, in care soferul unei masini cu numere de Iasi face "viata amara" unui alt sofer, care conduce o masina cu numar de Bucuresti Aparitia unui echipaj de politiei l-a facut pe iesean sa se faca nevazut. "IS-57-CMC - Un sofer inconstient...Am permis…

- Petronelei, fetita de 8 ani, din Raducaneni, judetul Iasi, in cazul careia instanta a decis sa oblige parintii sa accepte tratamentul pentru cancer, este in stare extrem de grava. Mama ei a solicitat transferul din Timisoara pentru inceperea chimioterapiei acasa, transplantul medular fiind exclus.

- Primarul satului Drepcauti, raionul Briceni, este invinuit de trafic de influienta, dupa ce in 2015, activind in aceeasi functie, a pretins de la un om de afaceri ucrainean 50 la suta din capitalul statutar al firmei agricole pe care acesta o detinea, relateaza NOI.md. Si daca nu era de acord, putea…

- De asemenea, instanta a decis sa admita apelul lui Andone Ichim, desfiintand in parte prima sentinta, hotarand achitarea acestuia. Totusi, fostul primar a fost obligat de instanta la plata unor despagubiri in valoare de aproximativ 157.000 de lei. Decizia Curtii de Apel Constanta este definitiva. In…

- Politistii si procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Gorj au efectuat, miercuri, 44 de perchezitii in judetele Gorj, Hunedoara si in municipiul Bucure...

- Ministrul Tudorel Toader, a discutat, in cadrul vizitei in Malaezia, cu Ionut Alexandru Gologan, romanul condamnat, definitiv, la pedeapsa cu moartea pentru trafic de droguri si arestat din 2012, potrivit Ministerului Justitiei.