Stiri pe aceeasi tema

- Un minor de 15 ani, din comuna Totești, din județul Hunedoara, este cautat de polițiști. Azi-noapte, acesta a plecat de acasa, lasand in dormitor un bilet de adio. „In data de 15 martie 2018, in jurul orei 08.00, politistii din cadrul Sectiei 8 Poliție Rurala Hateg au fost sesizați verbal de…

- „- Cat face trei plus doi?” „- Cinci!” “-Cinci, bravo!” “Noua minus opt?” „Sapte! Opt!” “Mama, cat face noua minus opt?” Dana Truța tocmai ce a intrat in incapere și ii arata, drept raspuns, fara vreo vorba si oarecum in secret, in ciuda faptului ca noi toti am indreptat privirile catre ea, un deget.…

- De aproape doua zile, politia din județul Iași cauta un tanar de 18 ani care nu a mai ajuns acasa, dupa ce a ieșit de la școala. Bunicii i-au gasit rucsacul și telefonul in curte, dar baiatul a disparut.

- De aproape doua zile, politia din județul Iași, Romania cauta un tanar de 18 ani care nu a mai ajuns acasa, dupa ce a ieșit de la școala. Bunicii i-au gasit rucsacul și telefonul in curte, dar baiatul a disparut.

- Florin Nicolae Perju, elev in clasa a XII-a, este cautat de parinti si autoritati dupa ce marți, cand s-a intors de la scoala, baiatul si-a lasat ghiozdanul in fata portii si un bilet in care scria ca ii pare rau de niste note slabe luate recent. Imediat, familia a anuntat politia. Persoanele…

- Mai multe drumuri naționale sunt inchise din cauza viabilitații scazute, a unor alunecari de teren sau a caderilor de copaci. Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe vreun drum national sau autostrada,…

- Mai multe echipe de politisti, jandarmi angajati ai Inspectoratului Situatii de Urgente si voluntari au pornit cautarile pentru gasirea unui adolescent din localitatea ieseana Bivolari. Purtatorul de cuvant al IPJ Iasi, a declarat ca tanarul are 18 ani si este elev in clasa a XII-a la un liceu din Iasi.…

- Imagini șocante cu un elev batut de o profesoara intr-un liceu din Dolhasca, județul Suceava. Adolescentul a fost palmuit, dupa ce ar fi tachinat, fara rezerve, dascalul aflat la catedra. Cadrul didactic, protagonist al violențelor, risca sa fie sancționat, dupa ce filmarea care a surprins violențele…

- Noi detalii in cazul crimei care a speriat speriat Slatina! Mai exact, infirmierul din Slatina care și-a ucis iubita, o asistenta de la Spitalul Județean Slatina, a lasat un bilet de adio in locuința sa, prin care iși explica gestul. Gheorghe Ghenea a scris ca victima sa, Ramona Cosmescu, avea o relație…

- Dezvaluiri șocante în cazul crimei pasionale din Spitalul din Slatina. Infirmierul a premeditat totul și spune ca a omorât-o pe asistenta pentru ca îl înșela cu un ofițer DNA.

- O romanca in varsta de doar 30 de ani a fost gasita moarta in autocarul cu care a calatorit pana la Padova, in Italia, unde mergea sa lucreze ca ingrijitoare. Andreea Irina Mailat, originara din Hunedoara, avea trei copii și a fost gasita fara suflare dupa ce autocarul a ajuns la destinație, in localitatea…

- Se sisteaza furnizarea apei potabile in: LOCALITATEA: HUNEDOARA DATA: 28-02-2018 INTERVAL ORAR: 12:00 – 15:00. STRAZI AFECTATE: Parcul Industrial MOTIVUL: Inlocuire robinet crapat pe conducta spre Parcul Industrial. SC Apa Prod SA iși cere scuze pentru disconfortul…

- In jurul orei 11.25 se primește un apel pe 112 care anunța faptul ca un copil a cazut de la inalțime, in Deva, pe strada Eminescu. La fața locul s-a gasit o fata de 12 ani, afirmativ cazuta de la inalțime, etajul 8 aflata in stop cardio-respirator. Echipajul SAJ, in colaborare cu Smurd Deva incep manevrele…

- Caras-Severinul se numara printre judetele in care, in dimineata de joi, 22 februarie, au fost demarate 101 perchezitii domiciliare, fiind puse in aplicare 27 de mandate de aducere, intr-un dosar de evaziune fiscala, prejudiciul cauzat statului fiind estimat la doua milioane de euro. Potrivit…

- Peste 50 de tineri care aspira la obtinerea atestatului de salvator montan se vor pregati, incepand de luni, in statiunea Parang, la o noua editie a Scolii nationale Salvamont, timp de aproape o luna participantii urmand sa se familiarizeze, in doua etape, cu diferite tehnici de prim-ajutor cu care…

- Un sens giratoriu din Petrosani a fost dotat cu un avion utilitar, scos din uz. In Vulcan, primaria a transformat doua giratorii in imitatii ale sanctuarelor dacice, iar in Hunedoara, pentru cativa ani, intr-o astfel de intersectie a fost asezata o piramida.

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia lui SILVIU IACOB, in varsta de 11 de ani, din municipiul Constanta, judetul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 13 februarie a.c., acesta a plecat de la un centru de plasament, din municipiu, fara a reveni pana in prezent.SEMNALMENTE Inaltime…

- Imagini dure inregistrate la un centru de plasament din Ramnicu Valcea au fost date date publicitatii miercuri, 14 februarie. Conducerea Directiei Judetene pentru Protectia Copilului Valcea si oficialii Politiei desfasoara o ancheta.

- Teribilism fara margini pentru un adolescent care s-a agațat de autobuz in Constanța ca sa nu plateasca bilet. Tanarul și-a pus viața in pericol și nu s-a gandit vreo clipa ca iși pune viața in pericol. Cascadoria baiatului a fost filmata de un șofer aflat in trafic.

- O batrana de 75 de ani din municipiul Hunedoara a cazut prada escrocilor, dupa ca a fost anunțata telefonic ca fiul sau a avut un accident și trebuie opera de urgența. Aceasta, fara sa mai stea pe ganduri a dat toți banii pe care ii avea in casa. In total femeia le-a dat escrocilor 3.000 […] The post…

- Polițiștii timișeni incearca sa gaseasca un barbat in varsta de 77 de ani care a disparut de la domiciliu. Iosif Molnar a plecat de acasa, din satul... The post Un timisean a disparut de la domiciliu. L-ati vazut cumva? appeared first on Renasterea banateana .

- Barbatul de 30 de ani, din Tismana, care a disparut pe 7 decembrie, a fost gasit mort, vineri, intr-un lac din localitate. Acesta a disparut exact in ziua in care procurorii l-au trimis in judecata pentru furt calificat, dosarul fiind repartizat Judecatoriei Targu-Jiu, instanța care, in decembrie,…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau desfașoara activitați de cautare a numitei BURLACU GEORGETA ADRIANA, de 52 ani, din Buzau, care, la data de 5 februarie a.c., a plecat voluntar de la domiciliu fara a mai reveni.

- La data de 08 februarie a.c., politisti din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Stoina au fost sesizati prin apelul 112 de o femeie, de 52 de ani, din comuna Hurezani, cu privire la faptul ca, la data de 07 februarie a.c., fiul sau, Lisita Ion Nelu, de 28 de ani, a plecat voluntar de la domiciliu si…

- Guvernul forțeaza și in acest an companiile de stat sa acorde 90% din profitul net sub forma de dividende, pentru al doilea an consecutiv. Societațile de stat au dat anul trecut la buget peste 2 miliarde de lei din profituri și rezerve, pentru a umple golurile bugetare lasate de creșterea salariilor…

- Cel mai vechi mister din istoria Americii il reprezinta disparitia in totalitate a primei colonii engleze, intre anii 1587 si 1590. Singurul mesaj care a fost lasat in urma acestui episod a fost unul criptat: „Croatan”, imprimat pe un tarus de gard.

- Pompierii și echipajul de prim ajutor ai Detașamentului Oraștie au intervenit pentru salvarea unui barbat cazut intr-un rezervor de apa de pe raza localitații Turdaș. Cei care au dat alarma au fost colegii barbatului, in varsta de 47 de ani, care a cazut de pe o scara, de la o inalțime de aproximativ…

- Barbatul a fost vazut ultima data pe 29 ianuarie. Atunci, a plecat cu un microbuz din Petrosani spre Deva, acolo unde trebuia sa urce in autocarul spre Italia. De atunci nimeni nu mai stie nimic despre el. Familia se gandeste la ce e mai rau, mai ales ca barbatul avea la el si o suma importanta…

- Zeci de jandarmi si politisti cauta un batran de 78 de ani din comuna Puiești, județu Vaslui, disparut de doua zile de acasa. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, batranul a plecat de la domiciliu vineri, spunand ca se duce la biserica, dar nu s-a mai intors acasa.…

- Liderul de sindicat de la Ișalnița, Gela Ionescu: „Nu a lasat niciun bilet de adio, avea peste 25 de ani de munca la Ișalnița, sucursala a CEO, are doua fete plecate in Austria respecriv Anglia, nu era bautor de alcool, era un meseriaș desavarșit la locul de munca, nu avea probleme in casnicie.…

- Se sisteaza furnizarea apei potabile in: LOCALITATEA: HUNEDOARA DATA: 05-02-2018 INTERVAL ORAR: 09:00 – 12:00. STRAZI AFECTATE: Sat Hașdat (doar partea dreapta a drumului spre Calan ). MOTIVUL: Inlocuire robinet defect Sat Hașdat nr.28. SC Apa…

- Mihaela Miroiu s-a nascut la Hunedoara, in data de 10 martie 1955. A urmat cursurile Facultații de Filosofie a Universitații București. A fost licențiata in Filosofie in 1978 și a obținut titlul de doctor in Filosofie in 1994.

- In data de 30.01.2018, in jurul orei 09:20, politistii rutieri au depistat in trafic, pe D.N. 66A, pe raza orasului Aninoasa, un barbat in varsta de 36 de ani, din Aninoasa, care conducea un autoturism desi se afla sub influenta bauturilor alcoolice. Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest,…

- Un tanar an varsta de 33 de ani din Alba a fost ranit intr-un accident rutier petrecut sambata, la Hunedoara. Masina pe care o conducea a fost lovita de un autoturism al carui sofer nu i-a dat prioritate, in intersectie. Potrivit IPJ Hunedoara, in 27 ianuarie, in jurul orei 18.30, un tanar in varsta…

- Un autoturism de lux care valoreaza aproape o avere a disparut in urma cu cateva nopți de pe o strada din Lugoj. Mașina, unica in oraș, un Maserati Ghibli, a disparut din fața casei proprietarului, un om de afaceri din Lugoj, potrivit banatulazi.ro ”Practic a fost furata in trei minute. Cu siguranța este…

- Sapte localitati hunedorene din Tinutul padurenilor au ramas de noaptea trecuta fara curent electric din cauza vremii. Aproape 500 de case au ramas decuplate de la retea dupa ce linia de alimentare a cazut. Autoritatile judetului au trimis in zona salvamontisti si angajati ai Inspectoratului pentru…

- Neajunsurile din Romania au determinat tot mai mulți romani sa plece peste hotare, in cautarea unui loc de munca mai bine platit. Din pacate, de multe ori, conaționalii noștri au fost nevoiți sa iși lase copiii acasa.

- Tyler Hilinski, component in varsta de 21 de ani al echipei de fotbal american Washington State, a fost gasit mort in apartamentul sau, marti, dupa ce nu s-a prezentat la un antrenament, relateaza presa din SUA.Politistii au gasit o arma si un bilet de adio langa cadavrul tanarului, scrie…

- Un tanar in varsta de 19 ani, originar din Iași, Romania a fost gasit strangulat de propria sora. Tanarul nu a lasat nici un bilet de adio și nici motiv de a recurge la acest gest nu a avut.

- Un angajat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Gorj este cautat de politie, dupa ce a disparut de la domiciliu. Astfel, politia Orasului Tismana a fost sesizata prin apelul 112 de un barbat de 40 de ani, din comuna Pades, cu privire la faptul ca fratele sau Arjocu Ilarion Nicusor, de 36 de…

- La data de 14 ianuarie a.c., Politia Orasului Tismana a fost sesizata prin apelul 112 de un barbat de 40 de ani, din comuna Pades, cu privire la faptul ca fratele sau Arjocu Ilarion Nicusor, de 36 de ani, a plecat voluntar de la domiciliu și pana in prezent nu a mai revenit. Mai multe echipaje de…

- Un parinte disperat dupa ce i-a disparut copilul de acasa, a alertat, in seara zilei de 11 ianuarie, polițiștii locali. Barbatul le-a spus oamenilor legii ca fiul sau, in varsta de șase anișori, a disparut de la domiciliu in jurul orei 17. Barbatul anunțase, pana la ora 22,50 și alte secții de poliție…

- Ieri, 3 ianuarie 2018, ora 15:15, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata de catre un barbat in varsta de 39 de ani, din municipiul Deva, cu privire la faptul ca, in data de 03.01.2017, in jurul orei 08:00, fiica sa, Țandea Alexandra-Ramona (foto), in varsta de 15 ani, a plecat voluntar de la domiciliu…

- Microfonul pe care ministrul de Interne Carmen Dan spune ca l-a gasit in locuința a fost pus de o persoana privata si nu in baza unui mandat de siguranta nationala, potrivit datelor anchetei. Dispozitivul este facut in anul 2009 și nu costa 300 de lei, așa cum s-a spus inițial, și ar valora 300 de…

- UPDATE – Femeia a fost gasita miercuri seara, in Parcul Central, de catre Poliția Locala. ȘTIREA INIȚIALA O femeie de 70 de ani, din Cluj-Napoca, judetul Cluj, a plecat voluntar de la domiciliu si nu a mai revenit. Daca o vedeți, nu ezitati sa apelati gratuit 112 pentru a anunta imediat Politia! Politia…

- O femeie de 70 de ani, din Cluj-Napoca, judetul Cluj, a plecat voluntar de la domiciliu si nu a mai revenit. Daca o vedeți, nu ezitati sa apelati gratuit 112 pentru a anunta imediat Politia! Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, in dimineața zilei de 27 decembrie, MOLDOVAN MARIA, de 70 de…

- Fostul campion national la box, Viorel Soroceanu, in varsta de 63 ani, a fost gasit fara suflare in parcarea unui centru comercial din municipiul Iasi. Fostul sportiv si ar fi pus capat zilelor in masina sa, unde a fost gasit cu venele taiate.Potrivit bzi.ro, sportivul ar fi recurs la acest gest disperat…

- Un tanar, de 20 de ani, din Targu-Carbunesti, Gorj, a fost arestat la domiciliu, sub acuzatiile de violare de domiciliu si tentativa de viol asupra unei femei, de 61 de ani. Suspectul este acuzat ca la sfarsitul saptamanii trecute ar ...

- O timișoreanca in varsta de 35 de ani a disparut de la domiciliu, fiind cautata de polițiști și de familie. Sofia Loredana Pascuta, sotia politicianului Adrian Pascusa, in prezent sef la IMM Timis, a plecat de la reședința sa din Timișoara, in 12 decembrie, iar de atunci nu s-a mai intors acasa. Femeia…