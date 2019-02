Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 79 de ani a fost accidentata mortal, miercuri, in timp ce incerca sa traverseze strada, pe DJ 221, in comuna braileana Cazasu, potrivit IPJ Braila citat de Agerpres.ro Femeia a fost lovita de un autoturism condus de un sofer in varsta de 35 ani. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest…

- Politistii din Bucuresti cer ajutorul cetatenilor pentru identificarea unui suspect de crima. Potrivit Politiei Capitalei, in dimineata de 3 decembrie 2018, Serviciul Omoruri din cadrul DGPMB a fost sesizat cu privire la faptul ca intr o locuinta din Sectorul 2 a fost descoperit un barbat decedat ce…

- Nedim Bilgin, un adolescent de 17 ani din Londra, a fost ucis in plina strada, dupa ce a fost injunghiat in zona pieptului. Din spusele martorilor, baiatul ar fi refuzat sa le dea bicicleta presupușilor agresori, scrie libertatea.ro.

- Polițiștii din Galați fac cercetari dupa ce un galațean a reclamat ca un vecin i-a injunghiat mortal cainele de rasa. Cei doi s-au certat din cauza unor țurțuri cazuți pe balcon, iar unul dintre ei l-ar fi atacat pe celalalt cu cuțitul, insa barbatul s-a aplecat și astfel a fost injunghiat cainele,…

- Un adolescent de doar 14 ani a fost injunghiat mortal in estul Londrei. Tanarul a fost gasit cu rani grave pe strada Bicley din Londra. In ciuda eforturilor medicilor de a-l salva, nu s-a mai putut face...

- Un tanar de 17 ani a injunghiat un barbat dupa ce a intrat in conflict cu acesta pe strada Celulozei din Constanta.Potrivit IPJ constanta, la data de 4 decembrie a.c., in jurul orei 9.30, pe strada Celulozei din municipiul Constanta a avut loc un conflict spontan intre un tanar, in varsta de 17 ani…

- Un barbat in varsta de 38 de ani a fost gasit mort, luni dimineata, pe Aleea Diham din Sectorul 2 al Capitalei. Se pare ca acesta ar fi fost injunghiat de mai multe ori. Polițiștii au precizat ca victima prezinta mai multe plagi pe corp, dar și cercetarile sunt continuate sunt aspectul savarșirii infracțiunii…

- Crima suspecta in Sectorul 2 al Capitalei! Luni dimineața, printr-un apel la 112 a fost anuntat, decesul unui barbat de 38 de ani. Politistii de la Serviciul Omoruri au ajuns la fața locului pentru a...