Adolescent de 17 ani din Botoşani, găsit spânzurat de un copac Baiatul disparuse de acasa inca de duminica, potrivit oamenilor din comuna, si ca de atunci nimeni nu mai stia nimic de el. Acesta implinise 17 ani in luna ianuarie si, potrivit celor care il cunosteau, de curand cazuse in patima alcoolului. Adolescentul era crescut de mama sa, care mai are inca doua fete, cu tati diferiti. Anchetatorii au ajuns la locul respectiv si au demarat o ancheta, mai ales ca la fata locului nu a fost gasit niciun bilet de adio, care sa indice sinuciderea. Cei care l-au cunoscut nu isi pot inchipui ce l-a determinat pe tanar sa isi puna capat zilelor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

